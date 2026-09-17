Reprodução/Wikimedia Commons Tubarão Branco

Um mergulhador foi mordido por um tubarão-branco na manhã desta quarta-feira (17), na costa da Gaspésie, em Quebec, no Canadá.

Segundo o Plongée Percé, o homem foi levado imediatamente para o hospital após o ocorrido e não corre risco de vida.

No entanto, por precaução, o centro de mergulho decidiu suspender todas as atividades para o resto da temporada.

A Guarda Costeira Canadense relatou o incidente a rede de notícias Global News.

Por volta das 10h27 (11h27 no horário de Brasília) do dia 16 de setembro de 2026, o Centro Conjunto de Coordenação de Resgate Marítimo (Quebec) foi alertado de que um mergulhador do YODA — uma embarcação privada que também faz parte da Guarda Costeira Auxiliar Canadense — havia sido mordido por um tubarão. Os serviços de ambulância foram acionados para prestar socorro à vítima quando a embarcação chegou a Percé, Quebec. Craig Macartney, porta-voz da Guarda Costeira Canadense.

























Apesar de não conseguirem monitorar o número de avistamentos, os cientistas estimam que mais de 2 mil tubarões visitam a costa canadense entre junho e novembro.

*Estagiária sob supervisão



