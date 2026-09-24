Uma mulher de 25 anos precisou ser hospitalizada após ter sofrido ferimentos na perna compatíveis com os de uma mordida de tubarão, enquanto nadava na praia de Norton Point, próximo a Martha's Vineyard, em Massachusetts, nos Estados Unidos.
O caso ocorreu em 31 de agosto. Apesar de nenhum tubarão ter sido avistado, as autoridades interditaram o local temporariamente por precaução e aconselharam os banhistas a ficarem atentos quando estiverem na água.
Segundo a Prefeitura de Edgartown, a vítima não corre risco de vida.
Os ataques de tubarões vêm sendo um problema crescente nos EUA. Somente em 2026, foram 59 casos registrados, quatro a menos do que a Austrália, que lidera o ranking mundial.
Entre as espécies frequentemente envolvidas nos incidentes estão o tubarão-branco, o tubarão-tigre e o tubarão-touro.