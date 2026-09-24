Reprodução Wikimedia Commons/q phia Tubarão













Uma mulher de 25 anos precisou ser hospitalizada após ter sofrido ferimentos na perna compatíveis com os de uma mordida de tubarão, enquanto nadava na praia de Norton Point, próximo a Martha's Vineyard, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

O caso ocorreu em 31 de agosto. Apesar de nenhum tubarão ter sido avistado, as autoridades interditaram o local temporariamente por precaução e aconselharam os banhistas a ficarem atentos quando estiverem na água.

Segundo a Prefeitura de Edgartown, a vítima não corre risco de vida.

Google Maps Norton Point Beach, em Edgartown, Martha's Vineyard, onde ocorreu o possível ataque de tubarão.





































Os ataques de tubarões vêm sendo um problema crescente nos EUA. Somente em 2026, foram 59 casos registrados, quatro a menos do que a Austrália, que lidera o ranking mundial.

Entre as espécies frequentemente envolvidas nos incidentes estão o tubarão-branco, o tubarão-tigre e o tubarão-touro.







