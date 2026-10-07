Clip Lions | @myhoodbr Cobra-lobo de duas cabeças

Uma cobra-lobo recém-nascida com duas cabeças foi resgatada neste domingo (04) na região de Dhanpur, em Gujarat, na Índia. Este é o primeiro caso de uma cobra com duas cabeças registrado no estado e o quinto na Índia.





O animal mede cerca de 12 a 15 centímetros e tem duas cabeças que conseguem funcionar de forma independente. A espécie não é venenosa e se alimenta principalmente de lagartos e outros animais pequenos encontrados perto de casas.

A serpente foi encontrada pela equipe da organização Prakruti Mitra Mandal, com apoio do Departamento Florestal de Dahod.

Kinnar Desai, líder da equipe de resgate, afirmou que a organização recebeu uma informação sobre a presença da cobra na região de Dhanpur. Um integrante da equipe foi enviado ao local e levou o animal com segurança para Dahod, dentro de um recipiente.

Depois de observarmos a cobra, enviamos suas fotografias a especialistas para identificação. Foi constatado que era uma cobra-lobo, que não é venenosa. Ela tem cerca de 12 a 15 centímetros e parece ser recém-nascida. Kinnar Desai, líder da equipe de resgate da Prakruti Mitra Mandal.





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O que é uma cobra de duas cabeças?

A formação de duas cabeças em um único animal é chamada de bicefalia. Isso acontece durante o desenvolvimento do animal ainda no embrião, quando a parte que daria origem à cabeça não se separa completamente. Como resultado, duas cabeças acabam se formando em um mesmo corpo.

No caso encontrado em Gujarat, cada cabeça possui seu próprio cérebro e seu próprio sistema nervoso. Por isso, os dois lados podem realizar movimentos de maneira independente.

Reprodução/Prakruti Mitra Mandal Cobra-lobo de duas cabeças





Ter duas cabeças também pode dificultar a vida do animal na natureza. Como cada uma pode agir de forma independente, a cobra pode ter problemas para se movimentar, procurar alimento e capturar presas.

A dificuldade também pode ocorrer durante a alimentação, já que as duas cabeças podem tentar agir ao mesmo tempo.

Segundo a equipe de resgate, casos como esse são extremamente raros e podem acontecer em aproximadamente uma a cada milhão de cobras.





Quinto caso na Índia

A organização Prakruti Mitra Mandal afirma que o animal encontrado em Dhanpur é o primeiro caso de uma cobra com duas cabeças registrado em Gujarat e o quinto na Índia. Ainda de acordo com Kinnar Desai, este seria o terceiro registro envolvendo uma cobra-lobo.

Após o resgate, o animal foi mantido em um local seguro e depois entregue ao Departamento Florestal.