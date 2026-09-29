Clip Lions | @myhoodbr Montanha desaba com chuvas no Nepal

Uma encosta de montanha desabou sobre o rio Kaligandaki, no Nepal, neste domingo (27), após três dias de chuvas fortes na província de Gandaki. O caso aconteceu cerca de um mês após a tragédia que atingiu áreas do país até o Tibete e causou 750 mortos e 3.044 desaparecidos em agosto.





Segundo a Autoridade Nacional de Redução e Gestão do Risco de Desastres do Nepal (NDRRMA), as chuvas foram provocadas por uma área de baixa pressão formada na Baía de Bengala.

A precipitação ainda provocou enchentes e deslizamentos em diferentes pontos da região. Ao menos 24 pessoas morreram pelo mau tempo nos distritos de Baglung, Myagdi e Parbat, enquanto cerca de 1,5 mil pessoas de 435 famílias precisaram deixar as áreas atingidas.

Dados da NDRRMA mostram que mais de 100 milímetros de chuva foram registrados em 186 pontos de medição espalhados pelo país em quatro dias. Os maiores volumes foram registrados em Dedhgaun, no distrito de Nawalparasi, com 544,2 milímetros de chuva. Depois aparecem Karki Jiwarchowk, com 500,2 milímetros, e Atraulitar, em Tanahun, com 472 milímetros.

O Departamento de Meteorologia do Nepal havia publicado alertas desde os dias 21 e 22 de setembro.

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Moradores são retirados de áreas de risco

Em distritos como Jajarkot, Myagdi e Baglung, pessoas que ficaram isoladas por causa das enchentes e dos deslizamentos foram retiradas com o auxílio de helicópteros.

Da madrugada de segunda-feira (28) até a madrugada desta terça-feira (29), foram registradas 80 ocorrências em 60 distritos. Nesse período, sete pessoas morreram, oito ficaram desaparecidas e 19 ficaram feridas. Ao todo, 1.091 pessoas foram resgatadas.

Entre os casos registrados estavam 29 deslizamentos de terra em 18 distritos, seis enchentes e 23 ocorrências provocadas por chuvas muito fortes.





Novo episódio um mês após tragédia

O novo desabamento aconteceu cerca de um mês após uma grande tragédia que atingiu áreas do Nepal e do Tibete em 26 de agosto. Na ocasião, enchentes aconteceram depois do colapso de uma geleira, que teria bloqueado temporariamente o caminho de um rio.

No Nepal, foram contabilizados 734 mortos, 2.498 desaparecidos e 7.514 pessoas resgatadas. No lado chinês, no condado de Gyirong, outras 16 pessoas haviam morrido e 546 estavam desaparecidas.

As buscas foram dificultadas por novas chuvas, pelo aumento do nível dos rios e pelos danos causados em diferentes estruturas. Equipes da Índia e da China também foram mobilizadas para ajudar nas buscas e na abertura de túneis.