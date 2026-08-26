Reprodução/NDRRMA/Planet Labs Imagem de satélite da área de Haku Besi antes (03/07/2026) e depois (26/08/2026) da enchente no rio Bhote Koshi

Imagens de satélite mostram as mudanças na região de Rasuwagadhi, no Nepal, após uma enchente atingir o rio Bhote Koshi, na fronteira com a China, nesta quarta-feira (26). Segundo a BBC, ao menos cem pessoas morreram na avalanche.

Segundo uma análise feita pelos registros da Planet Labs, um deslizamento de gelo e rochas em uma área próxima à nascente do rio Lhende Khola, no lado chinês da fronteira, foi o responsável pela chegada de água e detritos em outras áreas da região.

O deslizamento bloqueou o fluxo da água e, ao se romper, liberou uma grande quantidade de água, gelo, terra e pedras no rio Bhote Koshi.

A enxurrada passou por Rasuwagadhi, Timure e Syafrubesi e seguiu até o rio Trishuli. Com o aumento do nível dos rios e a força da água, áreas próximas às margens nos distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha e Chitwan ficaram em situação de alto risco .

A força da água provocou ao menos 123 mortos, deixou centenas de pessoas desaparecidas e danificou pontes e estradas, segundo relatório publicado às 13h30 pela Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal (NDRRMA).

Reprodução/NDRRMA/Planet Labs Imagem de satélite da área de Devighat antes (03/07/2026) e depois (26/08/2026) da enchente no rio Bhote Koshi





Os registros cobrem uma área entre Rasuwa e Nuwakot. As imagens mostram locais como Devighat, Betravati, Haku Besi e Syafrubesi antes e depois da passagem da enchente.

Segundo a NDRRMA, a enchente começou por volta das 08h40, no horário local (23h55 do dia anterior, no horário de Brasília).

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Mais de 120 corpos foram encontrados

O relatório mais recente da NDRRMA informa que 123 corpos foram encontrados nas áreas atingidas. A identificação das vítimas ainda está em andamento.

Outras 245 pessoas estão desaparecidas, incluindo 44 integrantes do Exército do Nepal, 26 policiais e 13 agentes da Força Policial Armada.

Dados preliminares do Nepal Tourism Board apontam ainda que 384 viajantes estão desaparecidos. Desse total, 291 são estrangeiros e 93 são nepaleses.

Além das mortes e dos desaparecidos, 75 pessoas ficaram feridas.





Pontes e estradas foram destruídas

A enchente também provocou danos em estradas e pontes usadas pela população para se deslocar pela região. Segundo o relatório, entre 70 e 80 pontes foram danificadas pela força da água.

Cerca de 40 quilômetros de estradas pavimentadas também foram danificados.

As autoridades ainda levantavam informações para calcular o total dos prejuízos provocados pela enchente.

As operações de busca e resgate começaram ainda pela manhã. Até a atualização do relatório, 93 pessoas foram retiradas das áreas atingidas por equipes em terra. Outras 116 foram resgatadas por aeronaves.

A busca por desaparecidos, os resgates e o levantamento dos danos continuam em andamento.