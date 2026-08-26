Redação DW Enchentes repentinas devastaram vilarejos inteiros e infraestrutura crítica no Nepal

Uma avalanche de gelo e rocha nesta quarta-feira (26/08) provocou enchentes repentinas de grandes proporções no Nepal, deixando pelo menos 22 mortos, centenas de desaparecidos e causando destruição generalizada em vilarejos e infraestrutura. Autoridades reportaram que ao menos de 384 turistas foram dados como desaparecidos. Entre eles, 93 são nepaleses. Os outros 291 estrangeiros vêm de diversos países, incluindo Índia (105), Reino Unido (12), Malásia (11) e Estados Unidos (3). Haveria também cidadãos da Alemanha, Espanha e Lituânia na lista (veja vídeo abaixo).

Não estava imediatamente claro se algum dos mortos fazia parte do grupo de turistas sem contato. Tampouco se conhece a extensão total dos danos provocados pelo desastre.





Um dos rios da região transbordou por volta das 9h da manhã no horário local, destruindo diversos povoados, estradas e projetos hidrelétricos. Imagens divulgadas pela polícia nepalesa mostram as águas avançando violentamente por um rio e arrastando construções pelo caminho

"Pedimos à Índia e à China que nos auxiliem nos esforços de resgate", afirmou Sasmit Pokharel, porta-voz do governo nepalês.

Rota de peregrinos

Também dezenas de prédios de vários andares, caminhões e vans foram soterrados por grandes quantidades de lama. As autoridades emitiram alertas para moradores de diversos distritos e recomendaram que se mantivessem afastados das margens dos rios.

"Recebi uma ligação do meu cunhado esta manhã; eles estavam chorando e disseram que a casa inteira tinha sido levada pela enxurrada. Três membros da família foram resgatados, mas o irmão dele ainda está desaparecido", disse Raju Bhadel, de 56 anos.

A enchente atingiu Syabrubesi, ponto de partida da popular trilha de Langtang, além de outras áreas utilizadas por viajantes que realizam peregrinações ao Monte Kailash, no Tibete, considerado sagrado pelos hindus.

A maioria dos desaparecidos provavelmente é de turistas indianos ou membros da diáspora indiana que faziam a jornada, segundo funcionários do Conselho de Turismo do Nepal.

Já autoridades da Coreia do Sul informaram que oito cidadãos sul-coreanos que trabalhavam na construção de uma usina hidrelétrica no Nepal estavam desaparecidos. Outros oito estariam presos no local. Também há notícia de 26 policiais nepaleses desaparecidos.

Possível terremoto

Especialistas em clima do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas (Icimod), com sede em Katmandu, afirmam que a enchente repentina provavelmente foi causada por uma avalanche originada em uma geleira.

Relatos iniciais indicam que um terremoto na região pode ter desencadeado a avalanche, acrescentou o governo nepalês à imprensa local.

As mesmas áreas afetadas pelo desastre desta quarta-feira registraram enchentes repentinas semelhantes em agosto do ano passado, quando um lago glacial no vizinho Tibete transbordou devido às altas temperaturas na região montanhosa. Na ocasião, nove pessoas morreram e infraestruturas críticas, incluindo uma ponte que conecta Nepal e China, foram danificadas.

Fator climático

A região do Himalaia, que se estende pelo Nepal e por países vizinhos, como a Índia, é especialmente vulnerável a chuvas intensas, enchentes e deslizamentos de terra.

Cientistas apontam que a área está aquecendo mais rapidamente do que a média global devido às mudanças climáticas causadas pela atividade humana. Eventos climáticos extremos, como ondas de calor e chuvas intensas, além do derretimento de geleiras, vêm se tornando mais frequentes na região.

Enquanto isso, as geleiras da região Hindu Kush-Himalaia estão derretendo em ritmo acelerado. A taxa de perda de gelo mais que dobrou desde 2000, principalmente em razão do aumento das temperaturas globais e das mudanças climáticas, segundo estudos realizados por pesquisadores em Katmandu.

*Com informações da DW