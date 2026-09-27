Divulgação/Defesa Civil Granizo

O Rio Grande do Sul enfrenta uma sequência de tempestades que pode provocar até 270 milímetros de chuva em pontos do estado até terça-feira (29). A Defesa Civil estadual alertou neste domingo (27) para risco severo de chuva intensa, granizo, ventos acima de 90 km/h e inundação de rios.

A previsão indica que os maiores volumes devem se concentrar entre segunda-feira (28) e terça-feira (29). No acumulado dos três dias, a chuva deve variar entre 100 mm e 200 mm, mas pode superar 270 mm pontualmente na Campanha e no Centro do estado.

Chuva forte atinge o estado nesta segunda

Nesta segunda-feira (28), há previsão de tempestades severas em áreas da Campanha, Oeste, Missões, Centro, Noroeste, Norte, Nordeste, Vales, Serra, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte.

Na Campanha, no Centro e em parte dos Vales, os acumulados podem superar 170 mm em 24 horas. Nos Vales e na Serra, a chuva pode chegar a 120 mm em apenas 12 horas.

Na terça-feira (29), o risco permanece no Oeste, Missões, Centro e na metade Norte do Rio Grande do Sul.

Ventos podem passar dos 90 km/h

Além da chuva, a Defesa Civil prevê rajadas intensas de vento, que podem superar 90 km/h, e queda de granizo, inclusive de tamanho considerado grande.

O risco de tempestades já está presente neste domingo (27) em áreas da Campanha, Oeste, Missões, Noroeste, Centro, Vales, Serra, Nordeste e Norte.

Risco de inundação em rios

A combinação entre a chuva já registrada e os novos volumes previstos aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e cheias de arroios e pequenos rios.

A partir de segunda-feira, a Defesa Civil também prevê possibilidade de inundação em rios maiores, inicialmente no Oeste e no Centro do estado.

Entre os rios sob alerta estão o Quaraí, Ibirapuitã, Santa Maria, Vacacaí, São Sepé e Jacuí. Até terça-feira, o risco se estende ainda aos rios Ibicuí, Taquari e Caí.

Rio dos Sinos já está acima da cota

Na região hidrográfica do Guaíba, o Rio dos Sinos está acima da cota de inundação em São Leopoldo, embora apresente tendência de queda.

Com a continuidade das chuvas, a Defesa Civil prevê elevação de rios maiores e aumento do risco de alagamentos e enxurradas em diferentes regiões do estado.

A previsão é que as condições de tempo severo persistam até terça-feira (29), com possibilidade de novos ajustes conforme a evolução dos sistemas meteorológicos.