Foto: Reprodução/Redes Sociais/@kristaedelmanmd Médica decidiu compartilhar a história porque percebeu que não sabia o que fazer com a situação

Uma médica estadunidense passou por um susto na madrugada quando acordou e notou que um morcego estava tentando entrar na boca enquanto ela dormia. Krista Edelman é gastroenterologista no estado de Virgínia, Estados Unidos, e compartilhou a história do caso nas redes sociais.

Ela conta que estava dormindo e sonhava que um pequeno rato tentava entrar na boca dela. Ainda em dúvida se estava acordada, levou a mão ao rosto e percebeu as costas “peludinhas”, do animal.

Esse morcego estava literalmente tentando entrar entre os meus lábios e ir para dentro da minha boca. Ele estava tentando passar pelos meus dentes. Não faço ideia do porquê. Isso não é normal Krista Edelman, em relato nas redes sociais / tradução iG

A sensação úmida, peluda e fria fez com que ela despertasse. No relato, Edelman diz que sentiu as asas dobrarem com a mão. Foi quando arremessou o morcego para longe e acordou o marido.





Assista ao relato completo (tradução no fim da notícia):

O casal capturou o morcego com um balde e cogitou matar o animal, mas a médica lembrou que seria importante conseguir leva-lo para um teste de raiva. A mulher disse duvidar que tivesse sido mordida, mas preferiu se prevenir e buscou atendimento médico.

O especialista que a atendeu elogiou a decisão, já que as mordidas podem ser muito pequenas, acabando despercebidas.

Com isso, atendida no mesmo hospital onde trabalha, Edelman recebeu tratamento preventivo contra a doença. Ela também recebeu vacina contra raiva e imunoglobulina antirrábica.

Alguns dias depois, o morcego resultou negativo para o vírus da raiva. O caso aconteceu no dia 21 de agosto, mesma data em que a médica compartilhou o vídeo em perfil pessoal.





Por que ela compartilhou a história?

Segundo Krista Edelman, a principal motivação para contar a história inusitada foi o fato de que nem ela, que é profissional da saúde, tinha noção de como agir diante da situação com o morcego.

A doutora explica que a raiva tem um período de incubação (vírus segue inativo, sem agir) muito lento, o que pode fazer um episódio de possível contaminação passar despercebido com frequência pelas pessoas.

Com isso, ela quis aproveitar a história pessoal para fazer um alerta, já que os graves sintomas podem só aparecer de um a três meses depois do contato.

Tradução do relato nas redes sociais:

“Então, prepare-se. Este é um alerta importante.

Hoje de manhã, eu estava dormindo e tive um sonho de que havia um ratinho tentando entrar na minha boca. Eu estava meio adormecida e levei a mão até a boca, ainda achando que aquilo fazia parte do sonho. Foi quando toquei em alguma coisa meio viscosa, um pouco peluda e fria. De alguma forma, imediatamente percebi que era um morcego.

Esse morcego estava literalmente tentando entrar entre os meus lábios e ir para dentro da minha boca.

Ele estava tentando passar pelos meus dentes. Não faço ideia do porquê. Isso não é normal. Nunca ouvi falar de algo parecido. Nunca vi morcegos dentro da minha casa.

Eu agarrei o morcego e o joguei do outro lado do quarto. Comecei a gritar e disse ao meu marido que havia um morcego tentando entrar na minha boca.

Meu marido então correu e pegou um taco de beisebol infantil. Como médica, eu sabia que deveríamos tentar capturar o morcego para que ele pudesse ser examinado e para verificar se havia raiva em seu cérebro, porque a raiva é relativamente comum em morcegos.

Então eu disse: “Espera.” Meu marido colocou algumas luvas, pegamos um balde e, de alguma forma, ele conseguiu capturar o morcego.

Felizmente, hoje os serviços de controle de animais de Richmond vieram buscá-lo. Eles vão fazer o teste, mas acredito que pode levar até uma semana para que o resultado fique pronto.

Como eu tive contato direto com o morcego e meu marido também pode ter tido algum contato, fui ao pronto-socorro do St. Mary's. Eles me deram a imunoglobulina, porque eu nunca havia sido vacinada contra a raiva antes, além da vacina contra a raiva.

E o motivo pelo qual é tão importante agir preventivamente nesse tipo de situação é que a raiva tem um período de incubação muito lento e pode levar algum tempo até causar problemas em uma pessoa.

Frequentemente, quando alguém é exposto ao vírus, os sintomas só aparecem um, dois ou até três meses depois.

Por isso, eu sabia que precisava começar o esquema de vacinação. Tomei a primeira dose hoje e depois preciso tomar as outras nos dias 3, 7 e 14. Felizmente, posso receber as próximas doses em algumas farmácias locais ou no Patient First, então não preciso voltar ao pronto-socorro para isso.

Então, a moral da história é: peça para uma empresa de controle de pragas verificar o seu sótão e as suas chaminés, especialmente se você mora em uma casa antiga em Richmond, como eu.

E, se você tiver contato com um morcego, ou estiver dormindo e houver um morcego por perto, sem saber se ele pode ter mordido você ou tido algum outro tipo de contato, é importante agir preventivamente e procurar atendimento médico.

Aqui em Richmond, você pode ir ao pronto-socorro, e eles vão providenciar a imunoglobulina e a vacina".