Reprodução Entre história, tradição e fé, Santo Expedito continua sendo procurado por aqueles que acreditam que certas respostas não podem esperar pelo amanhã.

Poucos santos católicos se tornaram tão associados à urgência quanto Santo Expedito. Invocado por quem precisa resolver um problema extremamente difícil “para ontem”, sua imagem mostra um soldado romano segurando uma cruz com a palavra latina “Hodie”, hoje, enquanto pisa sobre um corvo que representa o “Cras”, amanhã. A imagem resume, de forma simbólica, a essência de sua devoção: não adiar para amanhã aquilo que precisa ser enfrentado hoje.

Quem foi Santo Expedito?

A tradição cristã apresenta Santo Expedito como um militar romano que teria vivido em Melitene, cidade da Capadócia romana localizada na Anatólia oriental, região que atualmente corresponde à província de Malatya, na Turquia Segundo os relatos hagiográficos, Expedito teria ocupado uma posição de destaque entre os soldados e fazia parte de uma legião romana estacionada naquela região, em um período marcado pelas perseguições contra os cristãos.

Sua história é tradicionalmente situada durante o governo do imperador Diocleciano, entre o final do século III e o início do século IV. Nesse período, o Império Romano promoveu uma das mais severas perseguições contra os seguidores do cristianismo. A tradição afirma que Expedito teria se convertido à fé cristã e, a partir daquele momento, recusado-se a renunciar às suas crenças, mesmo diante da ameaça de prisão, tortura e morte.

Reprodução O nome de Expedito atravessou séculos antes de se tornar o santo das causas urgentes

É justamente nesse ponto que sua história começa a se misturar com a lenda. A narrativa mais conhecida conta que, no momento de sua conversão, um corvo teria aparecido diante dele e pronunciado “cras”, palavra latina que significa “amanhã”. O animal representaria a tentação de deixar a conversão para outro dia. Expedito, porém, teria esmagado o corvo com os pés e respondido “hodie”, isto é, “hoje”. A cena se transformaria no principal símbolo de sua devoção: não adiar aquilo que precisa ser feito. É dessa forma que sua imagem passou a ser representada.

De acordo com a tradição, sua conversão teria provocado sua condenação e, posteriormente, seu martírio. Ele teria morrido por permanecer fiel ao cristianismo, tornando-se um dos chamados mártires dos primeiros séculos da Igreja.

Entretanto, é necessário separar a tradição religiosa daquilo que pode ser comprovado historicamente. As informações disponíveis sobre Expedito são extremamente escassas.

Das origens históricas ao nascimento da devoção

Antes de se tornar o famoso santo das causas urgentes, Expedito aparece de maneira bastante obscura nas fontes cristãs antigas. Ele é tradicionalmente identificado como um dos mártires de Melitene, cidade da Capadócia romana, na atual Malatya, Turquia. Seu nome está ligado ao Martirológio Jeronimiano, uma antiga compilação de mártires, mas o registro é extremamente breve: praticamente não há informações sobre sua vida, sua carreira militar ou as circunstâncias de seu martírio. Por isso, sua biografia tradicional não pode ser reconstruída com segurança.

Mais intrigante ainda é a própria transmissão de seu nome. O estudioso Hippolyte Delehaye chegou a levantar a hipótese de que “Expeditus” poderia resultar de uma leitura equivocada de “Elpidius”, outro mártir associado ao grupo de Melitene. A hipótese não é consenso, mas demonstra como é difícil separar o personagem histórico das alterações ocorridas na transmissão dos antigos textos.

Durante muitos séculos, Expedito permaneceu uma figura pouco conhecida. Seu culto popular, ao contrário do que sua enorme fama atual poderia sugerir, só ganhou força muito mais tarde. Há registros de sua veneração na Europa a partir da época moderna, e a devoção aparece documentada na Sicília, especialmente em Messina e Acireale, entre os séculos XVII e XVIII.

Na Sicília, sua história começou a adquirir uma dimensão particular. A tradição local afirma que comerciantes de Messina levaram seu culto para Acireale, importante centro comercial do Mediterrâneo. Ali, Expedito passou a ser relacionado à proteção dos comerciantes e navegadores e à rápida resolução dos negócios. Em 18 de abril de 1781, foi proclamado, por decreto do bispo de Catânia, Corrado Deodati, patrono secundário de Acireale.

É nesse período que sua imagem também ganha a forma que se tornaria mundialmente conhecida: o soldado romano, a cruz com a palavra “Hodie”, hoje, e o corvo associado a “Cras”, amanhã. A própria palavra latina “expeditus”, relacionada a algo desembaraçado, pronto ou rápido, contribuiu para a associação popular do santo com aquilo que precisa ser resolvido sem demora.

Imagem criada por Inteligência Artificial Segurada na mão direita, a cruz traz a palavra “HODIE”(“hoje”), símbolo da urgência da fé. Na mão esquerda, a palma representa a vitória e o martírio. Aos seus pés, o corvo com “CRAS”(“amanhã”) simboliza a tentação do adiamento, vencida pelo santo.

“Além de ser conhecido como o santo das causas urgentes, Expedito passou a ser associado, em diferentes lugares, à proteção de comerciantes, estudantes, viajantes e outras categorias de devotos. Sua devoção, portanto, foi muito além da história de um antigo mártir e ganhou novos significados conforme se espalhou por diferentes regiões e comunidades.

Assim, Santo Expedito não surgiu repentinamente como o santo das causas urgentes. Sua devoção foi construída ao longo do tempo, a partir de uma antiga tradição cristã que ganhou novas interpretações na Europa e, posteriormente, em outras partes do mundo. Foi nesse processo que sua imagem se consolidou como símbolo da rapidez, da decisão e daquilo que não pode ser deixado para amanhã.”

Porém é importante destacar que em 1969, durante a reforma do Calendário Romano Geral realizada por Paulo VI, Santo Expedito deixou de figurar entre as celebrações do calendário universal. A reforma retirou diversos santos do calendário geral, priorizando uma seleção considerada mais adequada à dimensão universal da Igreja. Isso, porém, não significou simplesmente uma declaração de que esses santos fossem “falsos”. No caso de Expedito, a questão era ainda mais complexa, pois sua historicidade já vinha sendo discutida por estudiosos havia décadas. A reforma entrou em vigor em 1970.

A misteriosa “caixa de Expedito”

Essa história já circulava em fontes escritas no século XX e também aparece associada a relatos hagiográficos mais antigos.

A narrativa, porém, não pode ser considerada a origem histórica do culto. Existem registros de veneração a Santo Expedito anteriores ao episódio da suposta caixa, inclusive na Sicília, onde ele já era venerado e, em 1781, foi proclamado patrono secundário de Acireale. Por isso, a história da caixa é melhor compreendida como uma lenda posterior criada para explicar, de maneira curiosa, a origem de um nome cuja história permanece cercada de incertezas.

Santo Expedito no Brasil

No Brasil, Santo Expedito ganhou uma devoção marcada pela busca de soluções para problemas considerados urgentes. Fiéis recorrem a ele em questões familiares, financeiras, profissionais, nos estudos e em momentos de dificuldade. Novenas, missas, procissões, promessas e agradecimentos por graças alcançadas fazem parte das práticas associadas ao seu culto.

Sua presença também ultrapassou a devoção individual. Diversos municípios brasileiros escolheram Santo Expedito como padroeiro, dando seu nome às próprias cidades ou dedicando-lhe igrejas e comunidades. O caso mais conhecido é o município de Santo Expedito, no interior de São Paulo, cuja formação está diretamente ligada à devoção ao santo.

A tradição local conta que uma imagem de Expedito foi levada para a região na década de 1940 por Arnóbio Guimarães Tenório. Após alcançar uma graça, sua família teria cumprido a promessa de construir uma capela dedicada ao santo. Ao redor dela, a comunidade cresceu e a devoção acabou dando origem ao município que hoje leva seu nome.

Outro município brasileiro que carrega o nome do santo é Santo Expedito do Sul, no Rio Grande do Sul. A devoção começou a ganhar forma ainda na década de 1940, quando foi construída a primeira igreja da localidade, tendo Santo Expedito como padroeiro. O antigo distrito, inicialmente chamado Santo Expedito, emancipou-se de São José do Ouro em 1992 e recebeu oficialmente o nome de Santo Expedito do Sul, justamente para homenagear seu padroeiro e diferenciá-lo do município paulista. A cidade mantém até hoje uma forte tradição religiosa, especialmente por meio da Romaria de Santo Expedito, realizada anualmente e que reúne milhares de devotos.

Em diferentes partes do país, a festa de 19 de abril reúne comunidades inteiras. Muitos devotos participam de novenas, carregam imagens em procissões, fazem peregrinações e cumprem promessas. Outros retornam todos os anos para agradecer uma graça recebida.

O legado de Santo Expedito

Entre antigos martirológios, hipóteses de historiadores, lendas construídas ao longo dos séculos e tradições populares, a figura de Santo Expedito chegou até os nossos dias. Sua biografia permanece cercada de lacunas, e muitos dos episódios que conhecemos pertencem ao campo da tradição religiosa, não da história documental.

Talvez esteja justamente aí a parte mais fascinante de sua trajetória. Mais do que a história de um possível mártir romano, Santo Expedito tornou-se também a história de como a memória humana funciona: um nome quase perdido entre antigos registros foi reinterpretado por diversos povos e transformado pela devoção popular em uma das figuras mais conhecidas quando a vida exige uma resposta urgente.

A mensagem do corvo que diz “amanhã” e o santo que responde “hoje” continuam lembrando aos seus devotos que, diante de determinadas escolhas difíceis e até impossíveis, o momento de agir pode ser justamente agora.

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