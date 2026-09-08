Reprodução/Refúgio Bem Viver Onça-pintada Serena deu à luz a dois filhotes em Betim (MG)

A onça-pintada Serena deu à luz dois filhotes, um macho e uma fêmea, no dia 04 de agosto, no Refúgio Bem Viver, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os novos animais receberão nomes nesta quarta-feira (09).

♬ som original - iG @portal_ig A onça-pintada Serena deu à luz dois filhotes, um macho e uma fêmea, no dia 04 de agosto, no Refúgio Bem Viver, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os novos animais receberão nomes nesta quarta-feira (09). O nascimento foi registrado à distância por Felipe Coutinho, fundador do refúgio. Antes do parto, Serena teve mudanças no comportamento e passou a andar de um lado para o outro dentro do recinto. Depois do nascimento, os filhotes ficaram próximos da mãe, que passou a se mostrar ainda mais protetora. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o canal do WhatsApp no link da bio 📲 📹 Refúgio Bem Viver #iG





O nascimento foi registrado à distância por Felipe Coutinho, fundador do refúgio. Antes do parto, Serena teve mudanças no comportamento e passou a andar de um lado para o outro dentro do recinto. Depois do nascimento, os filhotes ficaram próximos da mãe, que passou a se mostrar ainda mais protetora.

Nos primeiros dias, a toca foi o lugar que os filhotes mais frequentaram. Conforme começaram a crescer, porém, eles passaram a explorar outras partes do local.

Cada filhote que nasce reforça que a conservação também se constrói com ciência, cooperação entre instituições e muito trabalho diário. Refúgio Bem Viver.





Em uma atualização divulgada uma semana após o nascimento, o refúgio afirmou que os filhotes estavam “pequenos, bravinhos e cada dia mais fortes” e que a equipe continuava acompanhando o desenvolvimento dos animais.

Serena acompanha cada movimento dos dois e mantém um comportamento protetor. Por isso, a equipe evita se aproximar quando não é necessário e respeita o espaço da mãe. Os profissionais acompanham principalmente se Serena está amamentando e se os bebês estão ganhando peso.

A gestação de uma onça-pintada dura, em média, entre 93 e 105 dias. No caso de Serena, foram exatamente 105 dias.

Serena já havia sido mãe

Essa não é a primeira vez que Serena tem filhotes. Aos cinco anos, ela deu à luz dois machos, Cacique e Inu, em 2025. Na época, o pai dos filhotes era Oxóssi, uma onça-pintada de pelagem escura.

Desta vez, o pai é Maná. Serena e Maná nasceram sob cuidados humanos e fazem parte de um programa de conservação da onça-pintada fora de seu ambiente natural, coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Serena, Maná e os novos filhotes pertencem à linhagem de onças-pintadas do Cerrado. Apesar das diferenças de tamanho e aparência entre animais de diferentes regiões, existe apenas uma espécie de onça-pintada.

O tamanho e a aparência do animal podem variar de acordo com o ambiente e com a quantidade de alimento disponível. Onças da Amazônia e da Mata Atlântica, por exemplo, costumam ser menores e mais esguias. Já as do Pantanal podem alcançar tamanhos maiores.

No Cerrado, também há suspeita de uma maior presença de panteras negras, também chamadas de onças melânicas. Essa característica acontece por causa de uma variação genética ligada à produção de melanina, pigmento que dá cor à pele e aos pelos.





Maior felino das Américas



A onça-pintada é o maior felino das Américas. No passado, a espécie ocupava uma área que ia de regiões dos Estados Unidos e do México até o sul do continente.

Atualmente, a onça-pintada está ameaçada ou já desapareceu de algumas regiões onde vivia. O Brasil tem a maior população da espécie no mundo.

Na natureza, os filhotes costumam seguir a mãe até aproximadamente os dois anos de idade. Depois, começam a explorar o ambiente por conta própria e, com o tempo, passam a ocupar seus próprios territórios.