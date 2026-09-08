Um templo centenário dedicado ao deus hindu Shiva desabou no Rio Ganges após a erosão consumir parte da margem em Muliram Tola, no distrito de Malda, no estado da Bengala Ocidental, na Índia. O momento da queda, registrado em vídeo no último domingo (6), mostra a construção perdendo sustentação até desaparecer na água diante dos moradores.
O santuário ficava no bloco Ratua-I, sob administração da comunidade rural de Mahanandatola, e já enfrentava risco de desabamento desde o ano passado. Obras temporárias conseguiram segurar a estrutura por algum tempo, mas uma grande porção da margem cedeu no sábado (5). No dia seguinte, o restante do terreno não resistiu.
Na terça-feira, o Ganges estava a 25,81 metros em Manikchak Ghat, enquanto a cota considerada de perigo extremo é de 25,30 metros. O nível ainda pode subir nas próximas 24 horas. Comunicado do Departamento de Irrigação do Estado de Bengala Ocidental
Moradores ainda haviam colocado sacos de areia ao redor da área para tentar reduzir o avanço da erosão, mas a barreira foi superada pela correnteza. Imagens feitas no local mostram pessoas acompanhando a queda do templo, que era o único dedicado a Shiva em toda a aldeia.
A idade exata da construção varia entre as diferentes fontes. O material internacional disponibilizado pela StringersHub e distribuído pela Reuters descreve o templo com quase 150 anos, enquanto o periódico local Times of India afirma que a edificação tinha 175 anos.
Rio Ganges se aproximou do templo de Shiva ao longo das décadas
O professor Alok Mandal, morador da região, contou que o Rio Ganges estava muito mais distante quando ele era criança. O homem ainda contou que o santuário atraía devotos de outras regiões e movimentava uma f eira semanal frequentada por milhares de pessoas.
Na nossa infância, o rio ficava a quase 15 quilômetros do templo. Ele era muito popular entre os devotos. Uma feira semanal organizada ao redor do templo atraía milhares de pessoas, inclusive de Bihar. Alok Mandal, professor e morador da região (ao The Times of India)
O desabamento ocorreu em meio ao agravamento das enchentes e da erosão em Malda, já que a situação piorou ainda mais nesta terça-feira (8). No porto fluvial de Manikchak Ghat, o nível do Ganges subiu 51 centímetros acima da cota de perigo extremo. Já na ilha vizinha de Bhutni, cerca de 250 mil pessoas ficaram isoladas depois que a água invadiu mais de 100 vilarejos.