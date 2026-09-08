Reprodução/Clip Lions (ig) | @myhoodbr Templo dedicado ao deus hindu Shiva desabou sob o Rio Ganges no domingo (6)

Um templo centenário dedicado ao deus hindu Shiva desabou no Rio Ganges após a erosão consumir parte da margem em Muliram Tola, no distrito de Malda, no estado da Bengala Ocidental, na Índia. O momento da queda, registrado em vídeo no último domingo (6), mostra a construção perdendo sustentação até desaparecer na água diante dos moradores.





O santuário ficava no bloco Ratua-I, sob administração da comunidade rural de Mahanandatola, e já enfrentava risco de desabamento desde o ano passado. Obras temporárias conseguiram segurar a estrutura por algum tempo, mas uma grande porção da margem cedeu no sábado (5). No dia seguinte, o restante do terreno não resistiu.

Na terça-feira, o Ganges estava a 25,81 metros em Manikchak Ghat, enquanto a cota considerada de perigo extremo é de 25,30 metros. O nível ainda pode subir nas próximas 24 horas. Comunicado do Departamento de Irrigação do Estado de Bengala Ocidental

















Reprodução/Hindusthan Samachar Templo de Shiva desabou no Rio Ganges





Moradores ainda haviam colocado sacos de areia ao redor da área para tentar reduzir o avanço da erosão, mas a barreira foi superada pela correnteza. Imagens feitas no local mostram pessoas acompanhando a queda do templo, que era o único dedicado a Shiva em toda a aldeia.

Reprodução Wikimedia Commons/Ms Sarah Welch Representação do deus hindu Shiva





A idade exata da construção varia entre as diferentes fontes. O material internacional disponibilizado pela StringersHub e distribuído pela Reuters descreve o templo com quase 150 anos, enquanto o periódico local Times of India afirma que a edificação tinha 175 anos.

Rio Ganges se aproximou do templo de Shiva ao longo das décadas

O professor Alok Mandal, morador da região, contou que o Rio Ganges estava muito mais distante quando ele era criança. O homem ainda contou que o santuário atraía devotos de outras regiões e movimentava uma f eira semanal frequentada por milhares de pessoas.

Na nossa infância, o rio ficava a quase 15 quilômetros do templo. Ele era muito popular entre os devotos. Uma feira semanal organizada ao redor do templo atraía milhares de pessoas, inclusive de Bihar. Alok Mandal, professor e morador da região (ao The Times of India)

















Reprodução/redes sociais Templo de Shiva desabou no Rio Ganges





O desabamento ocorreu em meio ao agravamento das enchentes e da erosão em Malda, já que a situação piorou ainda mais nesta terça-feira (8). No porto fluvial de Manikchak Ghat, o nível do Ganges subiu 51 centímetros acima da cota de perigo extremo. Já na ilha vizinha de Bhutni, cerca de 250 mil pessoas ficaram isoladas depois que a água invadiu mais de 100 vilarejos.



