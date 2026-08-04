Reprodução / Redes Sociais Vídeo mostra avião da Air India perder altitude durante turbulência

Um voo da Air India perdeu cerca de 90 metros de altitude em poucos segundos após enfrentar uma forte turbulência durante o trajeto entre Phuket, na Tailândia, e Nova Délhi, na Índia. O incidente deixou 12 pessoas feridas e foi registrado por passageiros, que divulgaram vídeos mostrando o interior da aeronave após o episódio. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

O voo AI2379, operado por um Airbus A320, transportava 134 pessoas e já havia percorrido aproximadamente uma hora e meia de viagem quando encontrou uma área de instabilidade enquanto seguia em altitude de cruzeiro.

At least 12 people, including passengers and crew injured after Air India flight from Phuket to Delhi encountered severe turbulence and a sudden drop in altitude before landing safely in Delhi. #AirIndia #Delhi #Phuket #Flight pic.twitter.com/MFeSDRjJVs — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) August 4, 2026





As imagens gravadas por passageiros mostram objetos espalhados pela cabine e rachaduras em um dos painéis do teto da aeronave. Segundo relatos divulgados pela imprensa indiana, muitos ocupantes dormiam quando o avião sofreu a queda repentina de altitude.

Passageiros também afirmaram que a aeronave inclinou bruscamente e permaneceu sendo sacudida por cerca de dois a três minutos até que a situação fosse controlada pelos pilotos.

Feridos receberam atendimento após o pouso

De acordo com autoridades indianas, dez passageiros e dois tripulantes sofreram ferimentos leves durante a turbulência.

O Airbus pousou em segurança no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Délhi, onde equipes médicas aguardavam a chegada da aeronave para prestar atendimento. Parte dos feridos deixou o avião em cadeiras de rodas e foi encaminhada para avaliação médica.

Em nota, a Air India informou que a segurança de passageiros e tripulantes continua sendo prioridade e afirmou que está oferecendo assistência às pessoas afetadas, além de colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.





Entenda o que pode causar uma queda repentina de altitude

Especialistas explicam que episódios de turbulência severa podem ocorrer quando a aeronave atravessa regiões de forte instabilidade atmosférica, com correntes de ar ascendentes ou descendentes capazes de provocar mudanças bruscas de altitude, mesmo durante o voo de cruzeiro.

As causas do incidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

O episódio acontece pouco mais de um ano após o acidente com o voo AI171 da Air India, que caiu segundos após a decolagem em Ahmedabad, em 2025, provocando a morte de 260 pessoas, entre ocupantes e vítimas em solo.