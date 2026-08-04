Um voo da Air India perdeu cerca de 90 metros de altitude em poucos segundos após enfrentar uma forte turbulência durante o trajeto entre Phuket, na Tailândia, e Nova Délhi, na Índia. O incidente deixou 12 pessoas feridas e foi registrado por passageiros, que divulgaram vídeos mostrando o interior da aeronave após o episódio. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.
O voo AI2379, operado por um Airbus A320, transportava 134 pessoas e já havia percorrido aproximadamente uma hora e meia de viagem quando encontrou uma área de instabilidade enquanto seguia em altitude de cruzeiro.
As imagens gravadas por passageiros mostram objetos espalhados pela cabine e rachaduras em um dos painéis do teto da aeronave. Segundo relatos divulgados pela imprensa indiana, muitos ocupantes dormiam quando o avião sofreu a queda repentina de altitude.
Passageiros também afirmaram que a aeronave inclinou bruscamente e permaneceu sendo sacudida por cerca de dois a três minutos até que a situação fosse controlada pelos pilotos.
Feridos receberam atendimento após o pouso
De acordo com autoridades indianas, dez passageiros e dois tripulantes sofreram ferimentos leves durante a turbulência.
O Airbus pousou em segurança no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Délhi, onde equipes médicas aguardavam a chegada da aeronave para prestar atendimento. Parte dos feridos deixou o avião em cadeiras de rodas e foi encaminhada para avaliação médica.
Em nota, a Air India informou que a segurança de passageiros e tripulantes continua sendo prioridade e afirmou que está oferecendo assistência às pessoas afetadas, além de colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.
Entenda o que pode causar uma queda repentina de altitude
Especialistas explicam que episódios de turbulência severa podem ocorrer quando a aeronave atravessa regiões de forte instabilidade atmosférica, com correntes de ar ascendentes ou descendentes capazes de provocar mudanças bruscas de altitude, mesmo durante o voo de cruzeiro.
As causas do incidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.
O episódio acontece pouco mais de um ano após o acidente com o voo AI171 da Air India, que caiu segundos após a decolagem em Ahmedabad, em 2025, provocando a morte de 260 pessoas, entre ocupantes e vítimas em solo.