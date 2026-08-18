Montagem iG - gerado com inteligência artificial Leoa-asiática caiu dentro de poço na Índia

Uma leoa foi retirada de um poço aberto após cerca de duas horas presa no vilarejo de Kukkaswada, distrito de Junagadh, no oeste da Índia. O caso ocorreu na penúltima sexta-feira (7) no estado de Gujarat, onde agentes do Departamento Florestal fizeram o resgate.





Os guardas florestais chegaram ao local sob chuva forte, devido ao período de monções na região, com alagamentos e pouquíssima visibilidade.

O momento foi captado em vídeo e viralizou nas redes sociais, com imagens que mostram a equipe descendo cordas e uma gaiola até o fundo do poço.

Reprodução Wikimedia Commons/Paul Mannix - Flickr Leões-asiáticos de Gujarat são os únicos da subespécie que ainda vivem em liberdade no planeta





Após o salvamento, a leoa saiu sem ferimentos aparentes e seguiu para o centro de resgate de Simar, na região de Sasan, onde passou por avaliações de saúde. A felina recebeu tratamento e ficou sob observação veterinária.

Reprodução Wikimedia Commons/UdayKiran28 - Own work Leões-asiáticos de Gujarat são os únicos da subespécie que ainda vivem em liberdade no planeta





Posteriormente, o animal foi encaminhado à floresta e foi reintegrado ao próprio bando, com cerca de 8 indivíduos.

Episódios do tipo se repetem no estado indiano de Gujarat, a única localidade do planeta onde leões-asiáticos ainda vivem em liberdade, concentrados principalmente na floresta de Gir.

Reprodução Wikimedia Commons/Priyank Dhami - Own work Leões-asiáticos de Gujarat são os únicos da subespécie que ainda vivem em liberdade no planeta





Em abril deste ano, uma leoa juvenil caiu em uma cisterna na mesma região e ficou submersa até o pescoço. Os rugidos da felina alertaram os moradores, que usaram cordas para içá-la e pedaços de madeira como apoio, fazendo o animal escalar a parede até entrar numa caixa de transporte.

A leoa estava muito fraca quando foi encontrada pela nossa equipe. A investigação preliminar revelou que ela havia se separado do bando. Por isso, o animal foi resgatado e mantido em um centro de resgate sob observação de um médico. D. T. Vasavada, conservador-chefe de Florestas do círculo de vida selvagem de Junagadh, na Índia

















Reprodução Wikimedia Commons/UdayKiran28 - Own work Leões-asiáticos de Gujarat são os únicos da subespécie que ainda vivem em liberdade no planeta





Para além da alta incidência de animais, a agricultura da região depende de milhares de poços de irrigação sem tampa, cavados em terreno aberto e escondidos pelo mato.

Com isso, filhotes e animais jovens, ainda pouco experientes no território, acabam caindo nas cisternas e perdem a vida.

Reprodução Wikimedia Commons/© Moheen Reeyad Leões-asiáticos de Gujarat são os únicos da subespécie que ainda vivem em liberdade no planeta





O leão-asiático é menor que o parente africano, tem juba mais rala e uma dobra de pele característica ao longo do ventre, marcado por uma sobressalência. A subespécie chegou perto da extinção no início do século 20, quando restavam poucas dezenas de indivíduos, mas se recuperou após esforços do governo local pela conservação e proteção da vida selvagem indiana.



