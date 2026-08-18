Uma leoa foi retirada de um poço aberto após cerca de duas horas presa no vilarejo de Kukkaswada, distrito de Junagadh, no oeste da Índia. O caso ocorreu na penúltima sexta-feira (7) no estado de Gujarat, onde agentes do Departamento Florestal fizeram o resgate.
Os guardas florestais chegaram ao local sob chuva forte, devido ao período de monções na região, com alagamentos e pouquíssima visibilidade.
O momento foi captado em vídeo e viralizou nas redes sociais, com imagens que mostram a equipe descendo cordas e uma gaiola até o fundo do poço.
Após o salvamento, a leoa saiu sem ferimentos aparentes e seguiu para o centro de resgate de Simar, na região de Sasan, onde passou por avaliações de saúde. A felina recebeu tratamento e ficou sob observação veterinária.
Posteriormente, o animal foi encaminhado à floresta e foi reintegrado ao próprio bando, com cerca de 8 indivíduos.
Episódios do tipo se repetem no estado indiano de Gujarat, a única localidade do planeta onde leões-asiáticos ainda vivem em liberdade, concentrados principalmente na floresta de Gir.
Em abril deste ano, uma leoa juvenil caiu em uma cisterna na mesma região e ficou submersa até o pescoço. Os rugidos da felina alertaram os moradores, que usaram cordas para içá-la e pedaços de madeira como apoio, fazendo o animal escalar a parede até entrar numa caixa de transporte.
A leoa estava muito fraca quando foi encontrada pela nossa equipe. A investigação preliminar revelou que ela havia se separado do bando. Por isso, o animal foi resgatado e mantido em um centro de resgate sob observação de um médico. D. T. Vasavada, conservador-chefe de Florestas do círculo de vida selvagem de Junagadh, na Índia
Para além da alta incidência de animais, a agricultura da região depende de milhares de poços de irrigação sem tampa, cavados em terreno aberto e escondidos pelo mato.
Com isso, filhotes e animais jovens, ainda pouco experientes no território, acabam caindo nas cisternas e perdem a vida.
O leão-asiático é menor que o parente africano, tem juba mais rala e uma dobra de pele característica ao longo do ventre, marcado por uma sobressalência. A subespécie chegou perto da extinção no início do século 20, quando restavam poucas dezenas de indivíduos, mas se recuperou após esforços do governo local pela conservação e proteção da vida selvagem indiana.