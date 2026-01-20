Reprodução/WionNews Elefante selvagem continua a solta na Índia

Um elefante selvagem indiano continua sendo procurado após matar pelo menos 22 pessoas em 10 dias no estado de Jharkhand, no leste da Índia . O animal tem provocado pânico em vilarejos da região de Chaibasa desde o início do ano.

O elefante, que possui apenas uma presa, começou a atacar as áreas rurais no dia 1º de janeiro, pisoteando moradores enquanto dormiam. O site Complex afirmou que um especialista foi recrutado para ajudar na contenção também foi morto pelo animal.

As autoridades decidiram manter a perseguição por Chaibasa ao invés de conduzir o elefante para o estado vizinho de Odisha, por questões de segurança.

Veja também: Tempestade solar que cria alerta ao mundo é a maior em 20 anos

Segundo a BBC, nos últimos anos, os conflitos entre humanos e elefantes têm se tornado mais frequentes na Índia nos últimos anos. Os pesquisadores apontam que o avanço humano e a redução dos habitats naturais, especialmente nas áreas florestais de Chaibasa e Kolah, contribuem para o aumento da violência.

O oficial florestal da divisão de Kuldeep Meena afirmou que o objetivo das equipes é capturar o animal e devolvê-lo com segurança ao seu habitat natural. “Esta é uma situação sem precedentes. É a primeira vez que esse padrão de fatalidades é associado a um único elefante macho na região”, afirmou.

As autoridades acreditam que o elefante seja jovem, esteja em período de acasalamento, esteja quase constantemente em movimento e tenha se afastado do rebanho, o que pode explicar o comportamento agressivo do animal.

No dia 5 de janeiro, o elefante matou Kundra Bahoda e dois de seus filhos, a esposa e a filha de 2 anos conseguiram escapar. Entre as vítimas identificadas estão: Mangal Singh Hembram, de 34 anos, que foi atacada voltando do trabalho, Urdub Bahoda, de 62 anos e Vishnu Sundi, de 42 anos.