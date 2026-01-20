Divulgação | Nasa Tempestade solar acende alerta na Terra

Uma tempestade Geomagnética de Categoria G4 ou Superior, que coloca a Terra em estado de alerta na noite de segunda-feira (19) e manhã desta terça-feira (20) é considerada a maior tempestade de radiação solar em mais de 20 anos. As informações são do Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC).

A passagem dessa tempestade formará auroras boreais em áreas inesperadas no norte da Califórnia e o Alabama, nos EUA.

"A última vez que níveis de S4 foram observados foi em outubro de 2003. Os efeitos potenciais estão principalmente limitados a lançamentos espaciais, aviação e operações de satélite", disse o centro através do X.

An S4 severe solar radiation storm is now in progress - this is the largest solar radiation storm in over 20 years. The last time S4 levels were observed was in October, 2003. Potential effects are mainly limited to space launch, aviation, and satellite operations. pic.twitter.com/kCjHj4XYzB — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) January 19, 2026









Uma tempestade de radiação solar ocorre quando partículas carregadas são aceleradas por processos no Sol ou próximos a ele e chegam à Terra em quantidade suficiente. Tempestades dessa intensidade são muito raras. A última vez que foi observada uma tempestade S4 foi em outubro de 2003.

O SWPC informou ainda que tempestades dessa magnitude podem continuar por alguns dias.





Entre os principais efeitos com a passagem desse fenômeno espacial estão a perda completa das comunicações de alta frequência (HF) em regiões polares; risco elevado para lançamentos espaciais e satélites e operações aéreas em grandes altitudes, principalmente em rotas polares, devem monitorar a situação.

O SWPC notificou as companhias aéreas, a Nasa, a Administração Federal de Aviação (FAA), a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), a Corporação Norte-Americana de Confiabilidade Elétrica (NERC) e outras operadoras para que se preparem para a tempestade.