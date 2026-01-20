Uma tempestade Geomagnética de Categoria G4 ou Superior, que coloca a Terra em estado de alerta na noite de segunda-feira (19) e manhã desta terça-feira (20) é considerada a maior tempestade de radiação solar em mais de 20 anos. As informações são do Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC).
A passagem dessa tempestade formará auroras boreais em áreas inesperadas no norte da Califórnia e o Alabama, nos EUA.
"A última vez que níveis de S4 foram observados foi em outubro de 2003. Os efeitos potenciais estão principalmente limitados a lançamentos espaciais, aviação e operações de satélite", disse o centro através do X.
Uma tempestade de radiação solar ocorre quando partículas carregadas são aceleradas por processos no Sol ou próximos a ele e chegam à Terra em quantidade suficiente. Tempestades dessa intensidade são muito raras. A última vez que foi observada uma tempestade S4 foi em outubro de 2003.
O SWPC informou ainda que tempestades dessa magnitude podem continuar por alguns dias.
Entre os principais efeitos com a passagem desse fenômeno espacial estão a perda completa das comunicações de alta frequência (HF) em regiões polares; risco elevado para lançamentos espaciais e satélites e operações aéreas em grandes altitudes, principalmente em rotas polares, devem monitorar a situação.
O SWPC notificou as companhias aéreas, a Nasa, a Administração Federal de Aviação (FAA), a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), a Corporação Norte-Americana de Confiabilidade Elétrica (NERC) e outras operadoras para que se preparem para a tempestade.