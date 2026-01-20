Paulo Pinto/Agência Brasil A instabilidade aparece em várias regiões do Brasil nesta terça (20)

Neste terça-feira (20), a previsão do tempo no Brasil segue marcada por variações de temperaturas, chuvas irregulares e possibilidade de temporais em algumas regiões. Conforme dados meteorológicos da agência Climatempo, a instabilidade é influenciada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).



Confira a previsão por região:

Sul

Na região, a possibilidade é de chuva no litoral do Paraná e de Santa Catarina, além do nordeste do Rio Grande do Sul e pontos isolados do litoral gaúcho. No entanto, nas demais partes do Rio Grande do Sul, o tempo segue mais estável, sem precipitações.

No noroeste do Paraná e no oeste catarinense a previsão é de chuvas fracas a moderadas. As rajadas de vento podem variar, segundo o Climatempo, entre 40 e 50 km/h no norte, leste e litoral norte paranaense.

Sudeste

As primeiras horas de hoje devem ser marcadas por pancadas de chuva no litoral e leste de São Paulo. As precipitações ganham força ao longo do dia no norte, extremo leste e litoral norte paulista, com possibilidade de chuva de intensidade moderada a forte.

Com o avanço da frente fria na região, o Rio de Janeiro deve ter pancadas fortes. No Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e em áreas do centro-norte, leste e oeste de Minas Gerais, o tempo fica sob influência da ZCAS.

Além disso, há risco de temporais no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Zona da Mata e leste de Minas Gerais, com perigo extremo na Região Serrana e em parte dos Lagos.

Nos próximos dias terá queda nas temperaturas em São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar frio na retaguarda do sistema. A manhã desta terça (20), apresenta temperaturas de 20 °C em Presidente Prudente, 18 °C em Ribeirão Preto, 17 °C em Campinas e São José dos Campos, 16 °C na capital paulista e 22 °C em Santos.

Acúmulo de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para acúmulo de chuva, de alto grau de severidade, com possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

O cenário favorece grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco. De acordo com o Inmet, as áreas que podem ser afetadas são: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Sul Espírito-santense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Espírito-santense, Metropolitana de Belo Horizonte.

Centro-oeste

A previsão, desta terça (20), no Centro-oeste apresenta chuva moderada a forte no norte do estado e risco de temporais no extremo norte do Mato Grosso do Sul. Na região, a ZCAS traz pancadas de chuva para centro-norte de Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, com possibilidade de piora ao longo do dia.

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o calor predomina em grande parte. Enquanto em Goiás, as temperaturas devem ser amenizadas pela nebulosidade.

Nordeste

Com a presença da ZCA S na região Nordeste, o cenário deve ser marcado por pancadas de chuva desde a madrugada no centro-sul e oeste da Bahia, com chuvas mais fortes e risco de temporais.

Já no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, grande parte da Paraíba, oeste de Pernambuco e Alagoas, a chuva ganha força ao longo do dia, com pancadas moderadas a fortes. Há risco de temporais no extremo sul do Maranhão e do Piau. No entanto, as temperaturas seguem elevadas no litoral sul baiano.

Norte

Na Região Norte, o calor aliado à alta umidade mantém a sensação de abafamento, enquanto a ZCAS e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) provocam chuvas fortes em quase todos os estados.

Rondônia, centro-sul do Amazonas, Pará e Tocantins registram chuvas desde as primeiras horas do dia, com alto risco de temporais. Ademais, a ZCIT pode favorecer a ocorrência tempestades no Amapá, enquanto a metade leste do Acre também entra em rota de temporais.

No norte e leste de Roraima e no noroeste do Pará, o tempo permanece mais aberto.