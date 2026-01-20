Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, prestou depoimento nesta quinta-feira (25)

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, tentou fazer contratos milionários com o Ministério da Saúde para a venda de medicamentos de cannabis, testes rápidos de dengue e produtos de nutrição infantil. As informações são do G1.

De acordo com a reportagem, o lobista, um dos principais responsáveis pelas fraudes de benefícios previdenciários, reveladas em 2025, foi recebido em reunião no ministério pelo menos uma vez, em janeiro do ano passado.

Apesar do encontro, o governo não comprou os produtos das empresas ligadas a ele.

A atuação do Careca do INSS e de seus funcionários junto à pasta está registrada em mensagens de WhatsApp obtidas pela reportagem. As conversas estão sob análise da PF.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso, afirmou, durante a fase mais recente da operação, em dezembro, que o Ministério da Saúde era a "nova possível área de atuação da organização criminosa". E mandou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apurar administrativamente "eventuais irregularidades praticadas por servidores públicos".

Uma das suspeitas é que o Careca tenha usado dinheiro desviado das aposentadorias para pagar propina e estruturar empresas de sua propriedade que miravam em contratos milionários na área da saúde.

A empresa ligada à venda de medicamentos de cannabis é a World Cannabis. Em 19 de dezembro de 2024, ele trocou mensagens com seus funcionários sobre um processo de revisão da resolução nº 327 da Anvisa, que teria ficado para 2025.





Essa resolução trata da concessão de autorização sanitária para fabricação e importação de produtos de cannabis. No dia 13 de dezembro de 2024, os funcionários de Antunes compartilharam no grupo um arquivo de texto com a minuta de um Termo de Referência (TR) que previa a compra de 1,2 milhão de frascos de canabidiol pelo Ministério da Saúde.

No mês seguinte, janeiro de 2025, Antunes tentou a venda de testes de dengue para o Ministério da Saúde, indicam as mensagens

Assim como no caso do canabidiol, a equipe do Careca também fez um Termo de Referência (TR) prevendo a compra de testes de dengue pelo Ministério da Saúde sem licitação.