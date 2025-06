Reprodução via The Hindu Helicóptero caiu em região montanhosa





Um helicóptero caiu na manhã deste domingo (15) e matou todas as sete pessoas à bordo, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, de acordo com autoridades locais.

Segundo o jornal indiano The Hindu , a aeronave voava de Kedarnath para Uttarakhand, ao longo de uma popular rota de peregrinação nas montanhas do Himalaia. Entre os mortos está uma criança de 10 anos.

As equipes de resgate foram enviadas e uma operação para recuperar os corpos foi realizada com a polícia local. Este é o quinto acidente de helicóptero em Uttarakhand em cerca de 40 dias, aponta o The Hindu .

O Departamento de Investigação de Acidentes de Aeronaves (AAIB) investigará o acidente.

Repercussão

O Ministério da Aviação Civil da Índia disse que o helicóptero Bell 407 VT-BKA da Aryan Aviation decolou neste domingo logo após às 05h15, no horário local (20h45 de sábado no Brasil). Cinco passageiros, uma criança e um membro da tripulação estavam a bordo.

Em uma publicação nas redes sociais, o primeiro-ministro do estado, Pushkar Singh Dhami, lamentou as mortes.

"Recebemos notícias muito tristes sobre a queda de um helicóptero no distrito de Rudraprayag. A SDRF, a administração local e outras equipes de resgate estão envolvidas em operações de socorro e resgate" , postou.





Dhami confirmou que ordenou uma investigação sobre a causa do acidente. A Diretoria Geral de Aviação Civil disse que já reduziu a frequência das operações de helicópteros para Char Dham e está realizando uma vigilância reforçada e revisando a operação para qualquer ação futura.