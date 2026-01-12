reprodução/ABC News Mãe e padrasto do menor desaparecido em Oklahoma, Estados Unidos

Após buscas intensas, um menino, que estava desaparecido desde o dia 2 de janeiro deste ano, foi encontrado em Oklahoma, nos Estados Unidos, no domingo (11), poucos dias após sua mãe e padrasto serem presos sob suspeita de abuso infantil.

O porta-voz do Bureal de Investigação do Estado de Oklahoma, Hunter McKee, disse em coletiva que o garoto foi encontrado, por volta do meio-dia, por voluntários do grupo de busca e resgate, após dias de mobilização de centenas de pessoas, de acordo com o portal americano, ABC News.

A mãe, Kimberly Cole e o padrasto, George Cole, foram presos na quarta-feira (07) por suspeita de abuso infantil e conspiração. O menino foi colocado sob custódia do Departamento de Serviços Humanos de Oklahoma, que definirá um lar seguro.



O garoto havia sido visto pela última vez, na cidade de Chickasha, cerca de 38 km do local onde foi encontrado, após a polícia local emitir um alerta de desaparecimento em perigo.

O menor passou por avaliação médica e foi considerado