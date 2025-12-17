Reprodução Mulher é presa suspeita de sequestrar bebê e atear fogo em mãe

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (16) a mulher suspeita de sequestrar uma bebê de oito meses e incendiar a mãe da criança no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. A investigada vai responder por tentativa de homicídio e abandono de incapaz.



O crime aconteceu na última quinta-feira (11), no Morro da Providência, região central do Rio. De acordo com a investigação, a suspeita se aproximou da vítima, Rosimere da Hora, de 40 anos, oferecendo ajuda à família. Durante três dias, ela manteve contato com a mulher antes de colocar o plano em prática.



Segundo a Polícia Civil, sob o argumento de buscar doações, a suspeita levou Rosimere até o Complexo da Maré, onde a vítima foi atacada. A mulher foi encontrada horas depois com queimaduras em cerca de 30% do corpo e socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela permanece internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Zona Norte da capital fluminense.



Além do bebê de oito meses, a investigada também levou a outra filha de Rosimere, uma criança de seis anos com autismo não verbal. A menina foi localizada posteriormente às margens da BR-116, na altura de Guapimirim, e encaminhada a um abrigo na Baixada Fluminense, onde segue sob acompanhamento do Conselho Tutelar.



As apurações indicam que a suspeita é natural de Minas Gerais, mas costumava circular por comunidades do Rio de Janeiro, como o Complexo da Maré e a região da Ilha do Governador. A polícia continua investigando a motivação do crime e se houve participação de outras pessoas.



Em nota, o Instituto Entre o Céu e a Favela, que atua no Morro da Providência e acompanha o caso, informou que presta apoio à família da vítima. A entidade afirmou que o foco, neste momento, é a recuperação de Rosimere e a reunificação familiar.