Um vídeo de segurança que circula nas redes sociais mostra o momento em que um policial civil foi baleado em uma tentativa de assalto, no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio, na madrugada do último domingo (11).

De acordo com a  Polícia Civil  do Rio de Janeiro, o comissário Paulo Vítor Silva Heitor e a esposa andavam pelas ruas do Maracanã quando foram abordados por dois homens em uma moto por volta das 3 da manhã. Paulo Vitor tentou reagir e um dos homens atirou contra o policial. O comissário foi atingido por dois disparos e não resistiu.


Em nota para o Portal iG, a Polícia Civil informou que a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) foi acionada e iniciou imediatamente as diligências, testemunhas estão sendo ouvidas e a investigação está em andamento para identificar e capturar os criminosos.

