Reprodução/ PCERJ O Comisssário foi abordado na madrugada do ultimo domingo(11)

Um vídeo de segurança que circula nas redes sociais mostra o momento em que um policial civil foi baleado em uma tentativa de assalto, no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio, na madrugada do último domingo (11).

Video de segurança mostra momento em que Paulo Vítor Silva Heitor foi abordado por dois homens em uma tentativa de assalto no bairro do Maracanã, na Zona Norte do Rio. 📹 Reprodução / @RioWarz21 / X pic.twitter.com/eavmmpG7Qn— iG (@iG) January 12, 2026

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o comissário Paulo Vítor Silva Heitor e a esposa andavam pelas ruas do Maracanã quando foram abordados por dois homens em uma moto por volta das 3 da manhã. Paulo Vitor tentou reagir e um dos homens atirou contra o policial. O comissário foi atingido por dois disparos e não resistiu.

Em nota para o Portal iG, a Polícia Civil informou que a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) foi acionada e iniciou imediatamente as diligências, testemunhas estão sendo ouvidas e a investigação está em andamento para identificar e capturar os criminosos.