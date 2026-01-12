Duas pessoas morreram durante um incêndio que atingiu um prédio, localizado na Avenida Vila Ema, 516, em Vila Prudente, Zonal Leste de São Paulo, no iníco da manhã desta segunda-feira (12). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas são um cadeirante e um bebê de quatro meses.
O que aconteceu
Conforme a corporação, o fogo atingiu o terceiro andar do prédio, que era ocupado por um grupo de pessoas, e havia muito material combustível no local. Ainda de acordo com os Bombeiros, os corpos das vítimas só foram encontrados durante o processo de rescaldo.
Ao todo, 10 viaturas dos Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes permancem no local para a finalização da fase de rescaldo.
As causas ainda serão apuradas, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, há relatos de moradores o princípio de incêndio foi causado por um morador.
Reintegração de posse
De acordo com os Bombeiros, o local, que era um imóvel comercial, e conta com três pavimentos, é ocupado por cerca de 700 famílias e teve sua estrutura modificada, com a construção de paredes. Ademais, o espaço é alvo de uma reintegração de posse.