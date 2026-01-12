Reprodução/ Caminhão dos Bombeiros

Duas pessoas morreram durante um incêndio que atingiu um prédio, localizado na Avenida Vila Ema, 516, em Vila Prudente, Zonal Leste de São Paulo, no iníco da manhã desta segunda-feira (12). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas são um cadeirante e um bebê de quatro meses.



O que aconteceu

Conforme a corporação, o fogo atingiu o terceiro andar do prédio, que era ocupado por um grupo de pessoas, e havia muito material combustível no local. Ainda de acordo com os Bombeiros, os corpos das vítimas só foram encontrados durante o processo de rescaldo.

Ao todo, 10 viaturas dos Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes permancem no local para a finalização da fase de rescaldo.

As causas ainda serão apuradas, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, há relatos de moradores o princípio de incêndio foi causado por um morador.

Reintegração de posse

De acordo com os Bombeiros, o local, que era um imóvel comercial, e conta com três pavimentos, é ocupado por cerca de 700 famílias e teve sua estrutura modificada, com a construção de paredes. Ademais, o espaço é alvo de uma reintegração de posse.











