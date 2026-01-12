Oswaldo Corneti/Fotos Públicas Rodízio municipal de veículos em São Paulo

Após um período de 20 dias de suspensão, o rodízio municipal de veículos volta a valer em São Paulo nesta segunda-feira (12).

A regra restringe a circulação de veículos no centro expandido, delimitado pelo minianel viário da cidade nos horários de pico (das 7h às 10h e das 17h às 20h).

Vias que compõem o minianel viário

As vias expressas que circulam o centro expandido de São Paulo e delimitam a área em que o rodízio acontece são: a Marginal Tietê, Avenida Salim Farah Maluf, Marginal Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D’Escragnole Taunay, Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Presidente Tancredo Neves, Rua Malvina Ferrara Samarone, Rua Cipriano Siqueira, Rua das Juntas Provisórias e Viaduto Grande São Paulo.

O descumprimento do rodízio é uma infração média, com multa de R$ 130,16 e aplicação de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Quem circula em que dia no rodízio?

A distribuição do rodízio é feita pelo último número da placa do carro. Em cada dia da semana, dois números são proibidos de circular. Na segunda-feira, carros com os finais 1 e 2; na terça-feira, veículos com os finais 3 e 4; na quarta-feira, automóveis com placas que terminam em 5 e 6; na quinta-feira, são os finais 7 e 8; e na sexta-feira, 9 e 0.

Motos não participam do rodízio. Em outras áreas da cidade, fora do minianel viário, a circulação é permitida independentemente da placa.