Uma equipe de paramédicos fez uma parada inusitada durante o transporte de um paciente pediátrico em Oklahoma, nos Estados Unidos. O menino Jaxon McGee, de 6 anos, estava sendo transferido de um hospital em Norman para o OU Health University of Oklahoma Medical Center, em Oklahoma City, nos Estados Unidos, quando pediu para passar por uma unidade do McDonald’s. Após autorização médica, o pedido foi atendido. A informação é do NY Post.

Segundo a família, Jaxon solicitou inicialmente à mãe, Natalie McGee, que explicou não ser possível. O garoto então fez o pedido diretamente aos paramédicos Hunter Everett e Steven Yarbrough, do serviço EMSSTAT. A equipe consultou os médicos responsáveis pela transferência, que autorizaram a breve parada.

O veículo entrou no restaurante próximo ao trajeto, e Jaxon foi levado até o interior da lanchonete ainda na maca, onde recebeu um Happy Meal. A mãe relatou que o momento trouxe alívio em meio a um período difícil enfrentado pela família.

Dias depois, no hospital de destino, exames apontaram que a criança tinha leucemia linfoblástica aguda (ALL), um tipo de câncer que afeta principalmente crianças. Jaxon iniciou tratamento com quimioterapia e segue sob acompanhamento médico, conciliando o tratamento com atividades escolares à distância.

De acordo com dados médicos citados pela família, a ALL tem hoje taxa de sobrevida próxima de 90% com os tratamentos disponíveis. A mãe afirmou que o gesto dos paramédicos teve impacto positivo no estado emocional do filho.