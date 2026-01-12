Reprodução/Vatican Media Papa Leão XIV e Maria Corina Machado

A líder da oposição da Venezuela e vencedora do Nobel da Paz de 2025, Maria Corina Machado, se reuniu com o Papa Leão XIV no Vaticano nesta segunda-feira (12), antes de embarcar para Washington, onde se encontrará com Donald Trump na terça-feira (13).

O Vaticano incluiu o nome de Maria Corina na lista oficial do pontífice, sem detalhar sua função. O encontro é visto como um gesto informal de apoio, já que não é costume constar esse tipo de reunião na agenda oficial do papa.

A conversa aconteceu poucos dias após a captura do ditador Nicolás Maduro. De acordo com a ABC International, esse foi o primeiro encontro de Machado com um líder mundial desde a detenção de Maduro. A Santa Sé mantém sigilo sobre o assunto e a duração da reunião, que poderia ter acontecido no último domingo (11) mas, por questões de segurança, foi divulgada apenas na segunda.

do ditador Nicolás Maduro. De acordo com a ABC International, esse foi o primeiro encontro de Machado com um líder mundial desde a A Santa Sé mantém sigilo sobre o assunto e a duração da reunião, que poderia ter acontecido no último domingo (11) mas, por questões de segurança, foi divulgada apenas na segunda. Leia também: Filho de Maduro diz que o pai está bem

Pedidos de paz no mundo

O papa Leão XIV têm feito apelos públicos, nos últimos dias, pela superação da violência na Venezuela, defesa do Estado de Direito e respeito aos direitos humanos e civis. Segundo o Washington Post, o tema também foi tratado em conversas reservadas entre o Cardeal Pietro Parolin, número dois da Santa Sé, e o embaixador dos Estados Unidos no Vaticano, Brian Burch.

Em 4 de janeiro, um dia depois da captura do ditador Nicolás Maduro, o papa afirmou que "o bem do amado povo venezuelano deve prevalecer acima de qualquer outra consideração e levar à superação da violência e ao trilho de justiça e paz, garantindo a soberania do país, garantindo o Estado de Direito inscrito na Constituição, respeitando os direitos humanos e civis de cada um e trabalhando juntos para construir um futuro sereno de colaboração, estabilidade e harmonia com atenção especial aos mais pobres que sofrem devido à difícil situação econômica".

Já no último domingo (11), o Papa também manifestou preocupação no final do Angelus com os conflitos no Oriente Médio e no Leste Europeu. “Espero e rezo para que o diálogo e a paz continuem com paciência, buscando o bem comum de toda a sociedade., disse o pontífice, completando com um apelo em prol da Ucrânia e condenando ataques russos que deixaram cidades ucranianas no escuro e no frio.

Maria Corina Machado

Reprodução/Instagram Maria Corina Machado

Maria Corina foi vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2025, que a reconheceu internacionalmente por sua luta pela democracia e pelos direitos humanos na Venezuela.

Formada como engenheira industrial pela Universidade Católica Andrés Bello em 1989, Machado também se especializou em Finanças no Instituto de Estudos Superiores.

Maria Cortina também ganhou destaque ao ser eleita deputada em 2010 com votação expressiva, sendo uma das vozes mais combativas da oposição ao chavismo, realizando denúncias de violações aos direitos humanos, corrupção e ataque às instituições democráticas.

Fundou o partido liberal Vente Venezuela, consolidando-se como opositora do governo de Nicolás Maduro.