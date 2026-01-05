Reprodução/X Nicolás Maduro e imagens do bombardeio na Venezuela

O ditador venezuelano Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, fazem nesta segunda-feira (05) a primeira aparição diante da Justiça dos Estados Unidos. O casal será apresentado ao Tribunal Distrital Federal do Sul de Nova York, em Manhattan, nos Estados Unidos, onde enfrentam acusações ligadas ao tráfico internacional de drogas, segundo o jornal The New York Times.

A audiência marca o início formal de um processo que deve se estender por anos e tem grande repercussão política e diplomática

Quais são as acusações contra Nicolás Maduro

Segundo a denúncia divulgada no sábado (03), Nicolás Maduro é acusado de conspiração para narcoterrorismo e conspiração para importar cocaína aos Estados Unidos. As acusações apontam um suposto envolvimento direto do presidente venezuelano em esquemas ligados ao tráfico de drogas.

Cilia Flores, esposa de Maduro, responde por acusação de conspiração relacionada ao tráfico de cocaína. Caso sejam condenados, ambos podem pegar penas severas, que variam de décadas de prisão até prisão perpétua.

Como será a audiência em Manhattan

A audiência será conduzida pelo juiz federal Alvin K. Hellerstein. A expectativa é que Maduro e Cilia Flores se declarem inocentes. O magistrado deve decidir pela detenção preventiva do casal, sem concessão de fiança, enquanto o processo avança.

Nessas audiências iniciais, o juiz costuma informar os direitos dos réus e discutir os próximos passos do processo, incluindo prazos para apresentação de provas e preparação para o julgamento.

Defesa pode questionar prisão e imunidade

A defesa de Nicolás Maduro deve levantar argumentos incomuns na Justiça americana. Entre eles, a legalidade da prisão e da transferência do presidente venezuelano para os Estados Unidos, além da possibilidade de imunidade por ocupar o cargo de chefe de Estado, conforme destacou o The New York Times.

Esses questionamentos podem atrasar o andamento do processo e gerar debates jurídicos raros em tribunais federais dos EUA.

Julgamento ocorrerá em tribunal de segurança máxima

O caso será analisado no Tribunal Daniel Patrick Moynihan, em Manhattan, conhecido por julgar processos de grande repercussão envolvendo terrorismo, narcotráfico e corrupção internacional. A segurança no prédio deve ser reforçada durante a presença de Maduro e sua esposa.

O tribunal faz parte do Distrito Sul de Nova York, que já julgou líderes estrangeiros e figuras de destaque do crime organizado internacional.

O que está em jogo para Maduro

Para o governo dos Estados Unidos, o caso tem impacto direto na política externa e no combate ao narcotráfico internacional. Para Nicolás Maduro, o risco é pessoal e extremo: se condenado, ele pode passar o resto da vida em uma prisão federal americana.