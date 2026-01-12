Reprodução/Paróquia Cristo Rei Ex-padre é preso por estupro de vulnerável

Um ex-padre, de 78 anos, foi preso e condenado a 24 anos e nove meses de prisão por estupro de vulnerável. A decisão que prendeu Bernadino Batista dos Santos foi realizada pela justiça de Minas Gerais. O ex-pároco havia cometido o crime contra mais de 60 vítimas.



Além da prisão, o ex-padre terá que pagar R$ 30 mil por danos morais, de acordo com a CNN. Bernadino ministrava como padre até o ano de 2021, quando foi afastado pela arquidiocese de Belo Horizonte, em função de dezenas de denúncias de abusos sexuais contra crianças. As idades das vítimas variam entre 3 e 11 anos, e, de acordo com as autoridades, aconteciam em um sítio no município de Tiros, na região do Alto Parnaíba.

Histórico

Os abusos sexuais teriam se iniciado no ano de 1975. De acordo com a Polícia Civil, o último caso ocorreu em 2016, durante uma festa de casamento em um sítio. A vítima teria sido uma criança de apenas 4 anos, e a denúncia ocorreu em 9 de agosto de 2025.

Em outubro de 2024, o ex-pároco chegou a ser preso, após uma série de investigações. A prisão durou pouco, com a soltura de Bernadino em 28 de novembro, que passou a utilizar tornozeleira eletrônica e aguardou o julgamento em liberdade.

Os argumentos apresentados à época para a soltura do ex-padre foram cormobidades, tempo decorrido dos fatos e idade avançada.

O Portal iG tentou contato com a defesa do ex-pároco, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.