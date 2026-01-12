James Day/Unsplash Rio terá semana de calor intenso

O calor segue forte no Rio de Janeiro e deve atingir um novo pico nesta segunda-feira (12). A previsão indica que os termômetros podem ultrapassar os 40 °C em alguns pontos da cidade, especialmente em áreas mais afastadas da orla.

Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a sensação térmica pode ficar bem acima do que o termômetro indica devido ao sol forte, baixa umidade e vento fraco. Isso pode fazer parecer ainda mais quente do que os 40–41 °C reais esperados.

Rio entrou no estágio 3 de calor no sábado (10)

Diante da persistência das altas temperaturas, a Prefeitura colocou o Rio de Janeiro no estágio 3 do Protocolo de Enfrentamento ao Calor no sábado (10). Esse nível indica calor intenso por dias consecutivos e risco moderado a alto para a saúde da população.

O estágio 3 não é o mais elevado da escala, mas já exige atenção redobrada, especialmente de idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Entre os principais alertas estão os riscos de desidratação, exaustão térmica e insolação, com sintomas como tontura, fadiga excessiva e dor de cabeça.





Calor deve se arrastar por toda a semana no Rio



A tendência é de que o calor não seja passageiro. A previsão aponta que as altas temperaturas devem se manter ao longo de toda a semana no Rio de Janeiro, com máximas elevadas e pouco alívio térmico.

Terça-feira (13): máxima de 39 °C, com sol forte e sensação térmica elevada ao longo do dia



Quarta-feira (14): máxima entre 39 °C e 40 °C, mantendo o padrão de calor intenso



Quinta-feira (15): máxima de 38 °C, com chance de pancadas isoladas no fim do dia



Sexta-feira (16): máxima de 37 °C, ainda com tempo abafado e pouco alívio térmico

Mesmo com a eventual formação de nuvens ou chuva rápida, o abafamento deve continuar, elevando a sensação térmica principalmente no período da tarde. A expectativa é de uma das semanas mais quentes do verão na capital fluminense.