Agência SP Estação Aeroporto de Congonhas

A estação que faz a ligação da linha 17-Ouro com o Aeroporto de Congonhas, uma das principais portas de entrada da capital paulista, recebeu sua primeira viagem de metrô neste domingo (11). A inauguração acontecerá apenas em março, mas os testes de funcionamento já estão sendo feitos.

O primeiro trem a chegar na estação passou pelo teste do sistema de sinalização e controle dos comboios. Avaliações foram feitas nas condições da via e também foi verificado o alinhamento do carro na plataforma.





A linha será composta por oito estações e terá um desvio em “Y”, em que um lado leva à estação que faz a ligação com o aeroporto e o outro leva à estação Washington Luís. No lado oposto, a linha começa na estação Morumbi da linha 9-Esmeralda e faz conexão com a linha 5-Lilás, por meio da estação Campo Belo.

O início das obras originais começou em 2012, com previsão de entrega para 2014, na expectativa de atender à demanda dos passageiros que vinham para a Copa do Mundo. Entretanto, atrasos e problemas contratuais paralisaram as obras em 2015, com diversas retomadas ao longo dos anos.

A linha 17-Ouro já tem 95% de suas obras concluídas, desde que foram retomadas em setembro de 2023. Ao todo, são 14 trens, dos quais oito já estão disponíveis para testes nos 6,7 km de trajeto da nova linha. A expectativa é de que 100 mil passageiros utilizem a via por dia quando as obras forem concluídas.

