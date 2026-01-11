Foto: Reprodução Maduro ao lado de agentes americanos ao chegar a Nova York, em 3 de janeiro

O filho do ex-mandatário venezuelano Nicolás Maduro afirmou que seu pai está bem nos Estados Unidos, onde está preso aguardando julgamento por uma série de acusações, segundo um vídeo divulgado neste sábado (10) por um líder de seu partido.

"Os advogados nos disseram que ele está forte. Ele disse para não ficarmos tristes, que 'estamos bem, somos lutadores", disse Nicolás Maduro Guerra, conhecido como Nicolasito, citando o pai.

"Eles não o derrotaram, ele é forte", afirmou Maduro Guerra, que é deputado federal e foi filmado durante uma reunião do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) em Caracas no sábado.

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados há uma semana por forças militares americanas em Caracas e estão detidos numa prisão de Nova York. A próxima audiência está marcada para 17 de março.

as (Lusa, AFP, Efe)