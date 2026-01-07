Câmeras de segurança flagraram o sequestro de uma mulher no estacionamento de um supermercado, na Avenida das Nações Unidas, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O crime ocorreu na tarde de terça-feira (06) e é investigado pela Polícia Civil.
Nas imagens, a vítima é abordada por um homem armado e colocada à força em um veículo, onde estavam outros criminosos. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mulher foi mantida refém e obrigada a realizar transações bancárias durante o sequestro. O veículo utilizado pelos suspeitos foi localizado pela PM, que iniciou o rastreamento.
Os criminosos conseguiram fugir e abandonaram a vítima na Rodovia Anhanguera. Ela foi resgatada e não sofreu ferimentos.
O carro usado no crime foi posteriormente localizado e apreendido em Osasco, na Grande SP. A perícia foi acionada para análise do veículo.
O caso foi registrado como roubo no 11º Distrito Policial de Santo Amaro. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar os autores.