Divulgação/Governo da Venezuela Delcy Rodríguez anuncia luto nacional em Caracas

O governo da Venezuela decretou sete dias de luto nacional após a ofensiva militar que resultou em bombardeios em diferentes regiões do país e na captura do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, retirados do território venezuelano durante uma operação conduzida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.

A decisão foi anunciada pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, durante uma visita à comuna José Félix Ribas, em Caracas.

Segundo o governo venezuelano, o luto é uma homenagem a jovens que morreram durante a defesa do território e da institucionalidade do país, em meio ao que o texto descreve como "bombardeio de áreas civis e militares em vários pontos" da Venezuela.

Em declaração pública, Rodríguez afirmou que decretou o luto “em honra, honra e glória aos jovens, mulheres e homens que morreram, que ofereceram suas vidas defendendo a Venezuela”.

A representante também mencionou o impacto emocional das imagens dos confrontos. “As imagens dos corpos perfuraram minha alma, mas eu sei que eles se martirizaram por valores supremos desta República”, lamentou.

Segundo o governo venezuelano, Nicolás Maduro e Cilia Flores permanecem sob custódia após terem sido capturados durante a operação militar. A nota oficial afirma que o presidente foi retirado do país após o ataque e classifica as ações como "agressões imperiais" contra a soberania nacional.

Bombardeios e operação militar

Na madrugada de sábado (03), explosões foram registradas em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, além de áreas do litoral e da cidade costeira de Higuerote. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou em coletiva de imprensa que a ofensiva foi conduzida por forças militares estadunidenses por terra, ar e mar, e classificou a ação como “bem-sucedida”.

“Sob minhas ordens, as Forças Armadas dos Estados Unidos conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela, empregando um poderio militar esmagador, aéreo, terrestre e marítimo”, afirmou Trump.

O presidente estadunidense também disse que foram necessários “47 segundos” para capturar Maduro e que nenhum militar estadunidense foi morto ou teve equipamentos perdidos durante a operação.

Maduro e Cilia Flores foram levados para os Estados Unidos e enfrentam acusações relacionadas ao narcotráfico.

Administração do país e petróleo

Trump afirmou que os Estados Unidos permanecerão na Venezuela “até que uma transição adequada aconteça”, sem detalhar se tropas continuarão no território. “Vamos administrar o país até onde pudermos para que ele possa seguir de forma justa para o povo venezuelano”, declarou.

O presidente também anunciou que petroleiras estadunidenses passarão a atuar na indústria petrolífera venezuelana e admitiu a intenção de lucrar com o petróleo do país. “Nossas gigantescas companhias petrolíferas vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura e começar a gerar lucro para o país”, afirmou.





Trump acrescentou que os Estados Unidos estão preparados para uma nova ofensiva, caso considerem necessário. “Essa foi muito bem-sucedida, mas, se precisar, faremos outra”, disse.