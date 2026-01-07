Reprodução Vítimas forma mortas com golpes de faca

Um jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante por matar a mãe, de 45 anos, e o irmão, de 10 anos, no último domingo (4), no município de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. As informações foram enviadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) ao Portal iG.



Conforme a corporação, ao ser preso, o autor teria confessado o crime e elegado que estava planejando a execução dos dois por ciúme da relação entre a mãe e o irmão.

O crime

À reportagem, a PCPR detalhou que as vítimas foram mortas mediante golpes de faca no porão da casa onde residiam. Após o crime, o jovem teria lavado a faca e respondido a mensagem de uma vizinha, que havia escutado gritos, no celular da mãe. Além disso, ele afirmou em depoimento que fez uso de medicamentos psiquiátricos.

O autor do crime foi detido pela Polícia Militar em frente à casa da família. O homem foi indiciado pelos crimes de feminicídio e homicídio qualificado e encaminhado ao sistema penitenciário.