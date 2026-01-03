Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3), após os ataques a Caracas, que ainda está decidindo sobre o futuro da Venezuela após a captura do presidente, Nicolás Maduro. A entrevista foi concedida à rede de TV Fox News.

Trump informou ainda que Maduro foi levado em helicóptero até um navio de guerra da Marinha norte-americana e que está a caminho de Nova York.

Mais cedo, o senador republicano Mike Lee, de Utah, havia adiantado que  Nicolás Maduro será julgado nos Estados Unidos.

Disse que assistiu ao vivo à captura de Maduro, transmitida por agentes que participaram da missão em Caracas.

O presidente norte-americano destacou também que os EUA passarão a estar "fortemente envolvidos" com a indústria petroleira da Venezuela.

Segundo Trump, o ataque à Venezuela estava previsto para ocorrer quatro dias atrás, mas foi adiado por conta de condições climáticas.

Afirmou ainda conversou com Maduro uma semana atrás e que o governo venezuelano tentou negociar uma saída pacífica do poder.

"Eles quiseram negociar no final, mas eu não queria", disse.

Logo depois do ataque, Trump se pronunciou nas redes sociais, classificando a ação como "brilhante".

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea", disse.

Na ocasião, ele não revelou onde Maduro e a esposa Cilia Flores foram capturados, o que ainda não se sabe, e nem para onde havia sido levados.


Logo depois,  a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, diz não saber onde Maduro está e exigiu uma prova de vida para o governo americano.

O presidente Donald Trump marcou uma coletiva de imprensa para as 13 horas, no horário de Brasília, neste sábado.

Confira a reprodução da entrevista:

