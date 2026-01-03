Reprodução/Twitter Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

O senador republicano Mike Lee, de Utah, afirmou que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, será julgado nos Estados Unidos, após uma ligação telefônica com o secretário de Estado Marco Rubio. O parlamentar revelou a intenção norte-americana em uma publicação nas redes sociais.

"Rubio me informou que Nicolás Maduro foi preso por militares americanos para ser julgado por acusações criminais", postou no X.

Na conversa entre os políticos, Rubio também disse que não espera "nenhuma ação adicional na Venezuela" agora que Maduro está sob custódia dos EUA.

De acordo com o portal NBC News, diante da iminte ação dos EUA na Venelueza, o republicano havia questionado publicamente a possível operação: "há algo que poderia justificar constitucionalmente essa ação na ausência de uma declaração de guerra?", perguntou na ocasião.

Reprodução/X Ataques começaram nesta madrugada





Contudo, após a ligação com Rubio, o senorador endossou a inicitava. "A ação cinética que vimos esta noite foi usada para proteger e defender aqueles que executaram o mandado de prisão. Essa ação provavelmente se enquadra na autoridade inerente do presidente, prevista no Artigo II da Constituição, de proteger o pessoal dos EUA de um ataque real ou iminente", acrescentou.

Ataques e caputra de Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "brilhante" a operação que, segundo ele, capturou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa dele, na madrugada deste sábado (3), em Caracas. Segundo Trump, o casal foi retirado do país após o ataque de forças policiais norte-americanas.

Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump Donald Trump.





Explosões e bombardeios foram registrados nesta madrugada em Caracas, capital da Venezuela. Há também relatos de ataques em áreas dos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, incluindo fortes explosões no litoral e na cidade costeira de Higuerote.

Autoridades estadunidenses afirmam que a ação teve como objetivo desarticular ameaças à segurança regional e pressionar o governo venezuelano em meio a uma escalada diplomática e de sanções contra o regime de Nicolás Maduro.



