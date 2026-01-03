Reprodução/Youtube/ Conversa Timeline O senador Flávio Bolsonaro (PL), se manifestou nas redes sociais













O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi às redes sociais se manifestar sobre a invasão dos Estados Unidos na Venezuela e captura do presidente Nicolás Maduro.

Em uma das postagens sobre o assunto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro recordou um encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Maduro, em 2023, no Palácio do Planalto. Veja:







No vídeo, o presidente brasileiro cumprimenta Maduro e comenta, sorridente, aos jornalistas presentes: "Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau. Muitos anos".



Depois só e posa para foto, com a primeira-dama Janja, Maduro e a primeira-dama venezuelana, Cilia Flores.



Na legenda do texto, Flávio Bolsonaro postou: "Imagens sempre dizem mais que palavras!"



O encontro destacado pelo senador e agora pré-candidato à presidência, ocorreu em maio de 2023, quando o presidente Lula recebeu Nicolás Maduro, para o encontro de líderes da América do Sul, em Brasília.



Nicolás Maduro não vinha ao Brasil desde 2015, quando participou da posse da ex-presidente Dilma Rousseff. A presença do ditador venezuelano não era permitida desde 2019, devido à portaria editada por Jair Bolsonaro, que proibiu a entrada de Maduro no país.









