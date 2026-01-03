Delcy Rodriguez, Vice-presidente venezuelana em pronunciamento
O governo venezuelano, por meio de pronunciamento da vice-presidente Delcy Rodríguez (PSUV) à televisão estatal da Venezuela, afirmou que não há informações sobre o paradeiro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores, e exigiu uma prova de vida do casal aos Estados Unidos, responsabilizando Washington pelos incidentes.

Em sua fala, a vice‑presidente também reiterou que Maduro havia alertado dias antes sobre a possibilidade de uma ação agressiva por parte dos Estados Unidos em função de interesses em recursos naturais venezuelanos e que o povo deveria se mobilizar em defesa da soberania do país diante da crise.

Trump confirma captura

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump(Republicano), confirmou em sua própria rede social, Truth Social, que a operação teve autoria estadunidense e declarou que Maduro e a esposa foram capturados e retirados do território venezuelano.

Explosões e ataques militares foram  registrados nesta madrugada em Caracas, capital da Venezuela, e em cidades do estado de Miranda, do estado de Aragua e do estado de La Guaira, em uma ofensiva atribuída aos Estados Unidos.

