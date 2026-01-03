Divulgação/Governo da Venezuela Delcy Rodriguez, Vice-presidente venezuelana em pronunciamento

O governo venezuelano, por meio de pronunciamento da vice-presidente Delcy Rodríguez (PSUV) à televisão estatal da Venezuela, afirmou que não há informações sobre o paradeiro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores, e exigiu uma prova de vida do casal aos Estados Unidos, responsabilizando Washington pelos incidentes.

Em sua fala, a vice‑presidente também reiterou que Maduro havia alertado dias antes sobre a possibilidade de uma ação agressiva por parte dos Estados Unidos em função de interesses em recursos naturais venezuelanos e que o povo deveria se mobilizar em defesa da soberania do país diante da crise.

Trump confirma captura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump(Republicano), confirmou em sua própria rede social, Truth Social, que a operação teve autoria estadunidense e declarou que Maduro e a esposa foram capturados e retirados do território venezuelano.

Reprodução/ Instagram Donald Trump afirma que Nicolás Maduro foi capturado após ataque





Explosões e ataques militares foram registrados nesta madrugada em Caracas, capital da Venezuela, e em cidades do estado de Miranda, do estado de Aragua e do estado de La Guaira, em uma ofensiva atribuída aos Estados Unidos.