Um adolescente de 15 anos foi preso no Texas, Estados Unidos, acusado de assassinar a mãe e os dois irmãos mais novos da ex-namorada em um ataque descrito pela polícia como um “ato covarde de violência”. O Portal iG teve acesso ao relatório da polícia de Odessa, cidade onde o crime ocorreu.
Jennifer Rodriguez, de 39 anos, foi encontrada morta em seu apartamento no Texas, ao lado da filha de 13 anos e do filho de 9, no final da tarde de terça-feira (09). O suspeito de 15 anos foi localizado e preso pouco tempo depois.
Jovem planejou o ataque
O suspeito, cujo nome não foi divulgado por ser menor de idade, teria tido um relacionamento com a filha de 15 anos de Jennifer. De acordo com a polícia, ele inicialmente havia planejado atirar na garota na saída da escola, mas mudou de ideia e seguiu para o apartamento.
A adolescente não ficou ferida no ataque, e a polícia não informou se ela estava em casa no momento dos disparos.
“Ela está bem, não ficou ferida... É claro que, depois de tudo o que aconteceu com a família dela, ela não está realmente bem. Mas fisicamente, não sofreu ferimentos”, afirmou o chefe de polícia de Odessa, Mike Gerke, em coletiva de imprensa.
O adolescente fugiu do local após o crime, mas foi detido cerca de 40 minutos depois. Segundo Gerke, a polícia identificou o suspeito e conseguiu localizá-lo rapidamente. Ele foi acusado de triplo homicídio e está detido. As autoridades ainda não divulgaram o possível motivo do ataque.
Polícia investiga
Os agentes apreenderam uma pistola com o adolescente, que vai passar por uma análise balística para confirmar se foi utilizada no crime.
O pai das crianças vítimas do ataque lamentou as mortes da ex-esposa e dos filhos em uma publicação, segundo o NY Post
“Hoje, um garoto tirou a vida do meu filho de 9 anos, da minha filha de 13 e de sua mãe, que foi minha esposa. Ninguém está preparado para algo assim porque nunca esperamos que uma tragédia dessas aconteça conosco”, escreveu.
No estado norte-americano do Texas, a partir dos 14 anos um menor de idade pode responder criminalmente como adulto em casos de crimes graves, como homicídio.
O Texas tem pena de morte, mas a legislação não permite sua aplicação a condenados por homicídio capital cometidos quando tinham menos de 18 anos.