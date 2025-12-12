Reprodução Jennifer Rodriguez, de 39 anos, foi encontrada morta ao lado de seus dois filhos no Texas

Um adolescente de 15 anos foi preso no Texas, Estados Unidos, acusado de assassinar a mãe e os dois irmãos mais novos da ex-namorada em um ataque descrito pela polícia como um “ato covarde de violência”. O Portal iG teve acesso ao relatório da polícia de Odessa, cidade onde o crime ocorreu.

Jennifer Rodriguez, de 39 anos, foi encontrada morta em seu apartamento no Texas, ao lado da filha de 13 anos e do filho de 9, no final da tarde de terça-feira (09). O suspeito de 15 anos foi localizado e preso pouco tempo depois.

Jovem planejou o ataque

Reprodução A irmã, de 13 anos, e o irmão, de 9, também foram mortos no ataque





O suspeito, cujo nome não foi divulgado por ser menor de idade, teria tido um relacionamento com a filha de 15 anos de Jennifer. De acordo com a polícia, ele inicialmente havia planejado atirar na garota na saída da escola, mas mudou de ideia e seguiu para o apartamento.

A adolescente não ficou ferida no ataque, e a polícia não informou se ela estava em casa no momento dos disparos.

“Ela está bem, não ficou ferida... É claro que, depois de tudo o que aconteceu com a família dela, ela não está realmente bem. Mas fisicamente, não sofreu ferimentos”, afirmou o chefe de polícia de Odessa, Mike Gerke, em coletiva de imprensa.

O adolescente fugiu do local após o crime, mas foi detido cerca de 40 minutos depois. Segundo Gerke, a polícia identificou o suspeito e conseguiu localizá-lo rapidamente. Ele foi acusado de triplo homicídio e está detido. As autoridades ainda não divulgaram o possível motivo do ataque.

Polícia investiga

Os agentes apreenderam uma pistola com o adolescente, que vai passar por uma análise balística para confirmar se foi utilizada no crime.

O pai das crianças vítimas do ataque lamentou as mortes da ex-esposa e dos filhos em uma publicação, segundo o NY Post

“Hoje, um garoto tirou a vida do meu filho de 9 anos, da minha filha de 13 e de sua mãe, que foi minha esposa. Ninguém está preparado para algo assim porque nunca esperamos que uma tragédia dessas aconteça conosco”, escreveu.





No estado norte-americano do Texas, a partir dos 14 anos um menor de idade pode responder criminalmente como adulto em casos de crimes graves, como homicídio.

O Texas tem pena de morte, mas a legislação não permite sua aplicação a condenados por homicídio capital cometidos quando tinham menos de 18 anos.