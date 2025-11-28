Reprodução/via NY Post Emily Finn, de 18 anos, foi morta pelo adolescente após fim do relacionamento

Um adolescente de 17 anos é suspeito de matar a ex-namorada, de 18 anos, e depois de tentar tirar a própria vida. O crime ocorreu dentro da casa dele, em Long Island, Nova York (EUA), na manhã de quarta-feira (27). Segundo um amigo da família do jovem, ele estava de “coração partido” pelo fim do que chamou de “amor juvenil”. As informações são do New York Post.

De acordo com o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk, o crime ocorreu por volta das 11h10 da manhã (horário local). As informações indicam que o jovem teria atirado contra Emily Finn e, em seguida, disparado contra o próprio rosto.

Os pais, que estavam em casa, chamaram o serviço de emergência após ouvirem os disparos. O adolescente sobreviveu e está hospitalizado.

Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você se identifique com o relato ou conhece alguém que esteja enfrentando uma situação semelhante, procure ajuda. O telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV) é 188.

Crime motivado por término

Reprodução/redes sociais A jovem havia acabado de se formar no Ensino Médio





Emily, que havia se formado no Ensino Médio em junho, foi encontrada morta no local. Segundo a polícia local, ela tinha ido à casa do ex-namorado para devolver alguns pertences após o término recente.

O adolescente foi hospitalizado em estado grave no Hospital Universitário de Stony Brook. Seu quadro é estável, segundo o NY Post. A polícia informou que ele será acusado de homicídio e deverá se apresentar à Justiça quando tiver condições de saúde.

As autoridades relataram que não havia histórico de violência doméstica entre os dois, nem registros de chamadas policiais envolvendo o endereço.

Família devastada

Um amigo da família, que conhecia o adolescente desde os quatro anos de idade, contou ao NY Post que os pais estão devastados e que não voltaram para casa desde o episódio.

Segundo ele, o jovem estava "com o coração partido" pelo fim do relacionamento. “Não sei onde as coisas deram errado e o que levou a uma reação tão extrema”, lamentou o homem, que preferiu não se identificar.





Emily Finn, de 18 anos, estava no primeiro ano da faculdade, enquanto o adolescente de 17 anos fazia planos para se alistar no exército, o que levou o casal a terminar o relacionamento, explicou a fonte ao jornal local.

O amigo da família disse que os pais estão "muito zangados", e estão responsabilizando o filho. A polícia norte-americana segue com as investigações.