Reprodução Donald Trump, Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolás Maduro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (11) que disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não quer guerra na América Latina.

"Eu falei ao Trump, 'nós não queremos guerra na América Latina, nós somos uma zona de paz'", disse Lula.



O Palácio do Planalto divulgou, na semana passada, que Lula e Trump conversaram por telefone por cerca de 40 minutos e trataram de assuntos como o tarifaço e o combate ao crime organizado.



Desde agosto, vem aumentando a tensão entre Estados Unidos e Venezuela.

O governo Trump tem posicionado sua força militar no mar do Caribe, com porta-aviões, caças e navios de guerra. alegando que o objetivo é o combate ao narcotráfico, o que tem sido visto pelo mundo como pressão ao regime do presidente Nicolás Maduro.



O presidente brasileiro tem defendido que os Estados Unidos dialoguem com polícia e ministérios da Justiça de outros países como parte de uma estratégia regional de paz e estabilidade.

Na semana passada, Lula também conversou com o presidente da Venezuela sobre "paz na América do Sul e no Caribe", segundo confirmou o Palácio do Planalto.



A ligação não constou da agenda oficial de Lula e não havia sido tornada pública, como acontece na maioria das conversas entre o presidente brasileiro e outros chefes de Estado.



"[Foi um] Telefonema rápido, acertado entre as duas partes, na semana passada, para tratar de paz na América do Sul e no Caribe", informou o Planalto.







O presidente brasileiro já afirmou que "se o mundo virar uma terra sem lei, vai ficar muito difícil".

Em outubro, o presidente Lula já havia se oferecido para mediar um diálogo entre Estados Unidos e Venezuela.

O assunto também já havia sido abordado na conversa entre Lula e Trump na Malásia, durante a 47ª Cúpula da ASEAN(Associação de Nações do Sudeste Asiático).



