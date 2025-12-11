Reprodução Técnicos da Light foram acionados após falha atingir a Grande Tijuca.

Assim como ocorre em São Paulo , que também enfrenta problemas de falta de luz nesta quinta-feira (11), vários bairros da zona norte do Rio registraram interrupção no fornecimento de energia no início da tarde. A falha afetou trechos da Tijuca, Rio Comprido, Vila Isabel, Grajaú, Andaraí e Maracanã.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) emitiu um alerta por volta de 12h56 (horário de Brasília) informando sobre a ocorrência na região da Grande Tijuca. O órgão também recomendou atenção redobrada no trânsito, já que os sinais de trânsito apresentaram instabilidade durante o apagão.

Procurada pelo Portal iG, a Light confirmou que técnicos foram enviados para atuar na recomposição do serviço. Segundo a concessionária, o problema foi causado por um defeito em uma linha de transmissão da SuperVia, que afetou a subestação da Light na Tijuca e resultou na interrupção do fornecimento na região.

O Portal iG solicitou esclarecimentos à SuperVia, que respondeu por meio de nota: “A SuperVia desconhece a informação. Neste momento, todos os trens seguem funcionando normalmente.”





Após pouco mais de uma hora de instabilidade, o abastecimento foi restabelecido. Em nota enviada ao Portal iG , a Light afirmou que “o fornecimento de energia foi totalmente restabelecido para os clientes da Tijuca, Rio Comprido, Vila Isabel e Grajaú” . A empresa declarou ainda que segue monitorando o sistema.