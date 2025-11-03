Reprodução Beatriz Munhos foi morta com tiro na cabeça

Uma jovem de 20 anos morreu com um tiro na cabeça na frente do pai e do namorado durante um assalto, na noite de sábado (1º), na região de Sapopemba, zona leste de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança registraram toda a ação.

Segundo relato do namorado à Polícia Civil, obtido pelo g1, a família havia saído de Sorocaba, no interior do estado, com destino à capital para entregar um drone que havia sido negociado com um suposto morador da zona leste.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou ao iG que a polícia investiga as imagens para identificar os autores e esclarecer o crime.

Emboscada

Enquanto aguardavam o comprador, dois homens em uma moto se aproximaram do carro e anunciaram o assalto. As imagens mostram os assaltantes correndo atrás do pai de Beatriz, antes de voltar para o carro em que a jovem estava.

Ela sai do veículo e aciona um spray de pimenta contra o rosto de um dos assaltantes, que dispara contra ela. Após o tiro, os criminosos fogem na moto.

O pai de Beatriz afirmou neste domingo (02), em uma rede social, que "entregaram tudo aos assaltantes, mas, mesmo assim, deram um tiro na cabeça dela". Eles teriam perguntado pelo drone, o que levantou a suspeita da polícia que se tratou de uma emboscada.

"O governo tem que fazer alguma coisa. A polícia está fazendo o trabalho dela, mas isso não pode acontecer novamente com as pessoas, com um pai, com uma mãe, um namorado, um irmão não merecem passar por isso. Vocês têm que ajudar" , suplicou Lucas Munhos, pai da jovem.





O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo com resultado morte, no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela).

Ao portal iG, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso é investigado pela 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). Detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.