Divulgação/Crawford County Sheriff's Office Tammi Hamby responde por botar pessoa com deficiência em risco de vida

Uma mulher de 59 anos foi presa nos EUA após encenar o sequestro da própria filha para tentar afastá-la de um golpista online, que fingia ser um cantor famoso. Tammi Hamby foi detida na quarta-feira (3), junto com outras três pessoas, e responde por colocar em risco o bem-estar de uma pessoa incapaz, segundo a ABC News.

A vítima, de 22 anos e com deficiência intelectual, vinha trocando mensagens com um suposto predador virtual que se passava pelo artista Luke Bryan, de acordo com denúncia do próprio pai e com informações da polícia local.

Sequestro para dar uma lição

A mãe teria recrutado três amigos para participar do falso sequestro, segundo documentos de prisão divulgados pela ABC. A encenação teria como objetivo mostrar à jovem “o que é perigo de verdade”, segundo relato do pai, Jeffrey Hamby, publicado nas redes sociais.

No dia 17 de novembro, os policiais do estado norte-americano de Arkansas atenderam a uma denúncia de sequestro e encontraram a jovem de 22 anos, que tem atraso no desenvolvimento, amarrada a uma árvore em um campo, com as mãos presas.

Ela estava “com medo de morrer” e segurava um ursinho de pelúcia, segundo os relatos oficiais.

Filha sofreu golpe online

Reprodução O suposto predador online se passava pelo cantor de country Luke Bryan





O pai, que não foi indiciado pelo falso sequestro, afirmou que o casal estava desesperado depois de descobrir que a filha vinha trocando mensagens e enviando dinheiro a alguém que afirmava ser um famoso cantor de country.

Ele contou à TV local que, há seis meses, a jovem teria criado um vínculo emocional com o golpista e acreditava totalmente na identidade falsa. O médico também afirma que não sabia da encenação do sequestro até depois de acontecer, mas defendeu a intenção da companheira.

“Estamos tentando mostrar que existem pessoas que podem machucá-la, e, em vez de nos ajudarem, prenderam minha esposa", disse à ABC News.

O pai descreveu a filha como tendo “a mentalidade de uma criança de 11 anos” e disse que ela não compreende situações de risco. Em uma postagem, questionou como poderia alertá-la sobre perigos reais caso o golpista dissesse que iria buscá-la.

Sequestro falso

Segundo os documentos de prisão, os amigos de Tammi Hamby ajudaram a montar o sequestro. Os homens teriam se passado por enviados do suposto “Luke Bryan” e, segundo o pai, a filha entrou no carro de boa vontade.

Durante o trajeto, o grupo teria seguido para uma área isolada, onde os homens começaram a exigir dinheiro. Depois, eles teriam amarrado os pulsos da jovem e a prendido em uma árvore.





O pai alegou nas redes sociais que amarrar a jovem a uma árvore foi “exagerado”. Ele disse ainda que a família pediu ajuda de três agências policiais antes de recorrer à encenação e defendeu que apenas buscava proteger a filha.

O chefe-adjunto do Condado de Crawford, Brad Wiley, criticou a justificativa e disse que não faz sentido tentar ensinar algo por meio de trauma, especialmente envolvendo um crime. A jovem foi colocada sob proteção do Estado.

A fiança de Tammi Hamby foi fixada em US$ 125 mil ( R$ 664 mil), enquanto os outros três envolvidos receberam fianças de US$ 25 mil ( R$ 132 mil) cada.