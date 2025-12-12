Reprodução/NHK Novo terremoto atinge o Japão

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu a costa da província de Aomori, no nordeste do Japão, às 11h44 desta sexta-feira (12) no horário local (23h44 de quinta-feira em Brasília). O sismo acontece três dias após um abalo de magnitude 7,5 atingir a mesma região.

O tremor ocorreu a 20 km de profundidade, levando a Agência Meteorológica do Japão (JMA) a emitir um alerta de tsunami.

Alerta da agência japonesa

Segundo a JMA, o novo tremor foi registrado no mar, na área que já vinha sendo monitorada desde o início da semana. A agência confirmou que o alerta de tsunami foi ativado imediatamente após o abalo.

Aviso do governo

Após o terremoto de segunda-feira (08), o governo havia orientado moradores de uma faixa que vai de Hokkaido, no norte, até Chiba, a leste de Tóquio, a permanecerem atentos.





O motivo do aviso era a possibilidade elevada de outro tremor forte atingir a região em um intervalo de até uma semana.

*Reportagem em atualização.