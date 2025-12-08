Reprodução Mapa mostra o epicentro do tremor

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa leste do Japão nesta segunda-feira (8). Além disso, o governo japonês emitiu alerta de tsunami para as províncias de Aomori, Iwate e Hokkaido e um alerta preventivo de tsunami para as províncias de Miyagi e Fukushima. As informação são da agência estatal NHK.

Reprodução Mapa de tremores





O epicentro do terremoto, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), foi na cidade de de Misawa, na provincia de Aomori. Ainda segundo o USGS, o tremor iniciaiou por volta das 23h15, horário local (11h15, horário de Brasília). Até o momento não há informações sobre feridos e mortes.

*Matéria em atualização



