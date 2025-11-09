Reprodução/Agência Meteorológica do Japão Localização do epicentro do terremoto que levou ao alerta de tsunami em Iwate, no nordeste do Japão

O governo do Japão emitiu neste domingo (09) um alerta temporário de tsunami para a costa da província de Iwate, no nordeste do país, após um terremoto de magnitude 6,9 atingir a costa de Sanriku, as 17h03, no horário de Brasília (05h16 de segunda-feira, no horário local), segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O aviso foi emitido por precaução e posteriormente cancelado quando o nível do mar voltou ao normal.

Tremores e pequenas ondas

Segundo a JMA, o epicentro do terremoto foi registrado a 16 quilômetros de profundidade, devido o deslocamento de placas tectônicas no mar de Sanriku, uma área conhecida por sua alta atividade sísmica.

Tremores de intensidade sísmica 4 na escala japonesa Shindo foram sentidos nas cidades de Morioka e Yahaba, na província de Iwate, e em Wakuya, na província de Miyagi.

Como consequência, ondas entre 10 e 20 centímetros foram observadas nos portos de Kuji, Ofunato, Kamaishi e Miyako.

A agência informou que, embora o alerta de tsunami tenha sido suspenso, a atividade sísmica permanece elevada na região do epicentro.

Risco de novos terremotos

A JMA informou que 15 tremores de intensidade igual ou superior a 1 foram registrados até as 20h (08h de segunda-feira, no horário local) ao largo da costa de Sanriku.

O órgão alertou que, nos últimos dias, a atividade sísmica tem aumentado e há possibilidade de ocorrer outro terremoto de mesma magnitude ou até maior nos próximos sete dias.





Historicamente, a região de Sanriku é uma das áreas mais propensas a terremotos no Japão, com registros de séries de abalos sísmicos sucessivos após eventos de grande intensidade.