Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS)/Reprodução Terremoto de magnitude 6,3 atinge norte do Afeganistão

Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a região norte do Afeganistão, próximo à cidade de Mazar-e-Sharif, às 17h30 deste domingo (02), no horário de Brasília, (01h de segunda-feira, no, horário local), a uma profundidade de 28 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e causou mortes e ferimentos, além de danos generalizados. As informações são da BBC.

Segundo um porta-voz do Talibã em Balkh, província da qual Mazar-e-Sharif é capital, quatro pessoas morreram e " muitas pessoas ficaram feridas " no distrito de Sholgara.

Em postagem anterior, ele afirmou ter recebido " relatos de ferimentos leves e danos superficiais de todos os distritos da província ". Ele acrescentou que " a maioria dos ferimentos ocorreu quando pessoas caíram de prédios altos ".

Khalid Zadran, porta-voz da polícia do Talibã em Cabul, afirmou que as equipes policiais estão " monitorando de perto a situação ".

Contexto do tremor

O terremoto ocorre dois meses após outro de magnitude 6,0 no leste do país, que matou mais de mil pessoas e destruiu vilarejos, deixando milhares em necessidade de ajuda.

O Afeganistão é especialmente vulnerável a terremotos devido à posição sobre várias falhas geológicas entre as placas tectônicas indiana e eurasiana, moradias de baixa qualidade e terreno acidentado.





Autoridades seguem avaliando os danos e monitorando a atividade sísmica na região, enquanto informações sobre vítimas e destruição ainda são atualizadas.