Reprodução/Wikimedia Commons Mapa das ilhas do arquipélago do Japão.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) afirmou que existe a possibilidade de um mega terremoto atingir o norte do país até a próxima semana, segundo a NHK News. O alerta veio após um tremor de magnitude 7,5 atingir a região Nordeste do país na noite da última segunda-feira (8).

Leia mais notícias sobre o Japão: Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Japão

O órgão orienta que as pessoas devem permanecer em alerta pelos próximos sete dias, da região de Hokkaido até Chiba. O professor Imamura Fumihiko, da Universidade de Tohoku, afirmou à NHK que os moradores devem ﻿ "estar prontos para uma situação de emergência enquanto vivem o dia a dia".





"Para se preparar para um tsunami, as pessoas devem localizar o centro de evacuação mais próximo e procurar saber como buscar abrigo, para que possam manter a calma e tomar medidas rápidas e apropriadas", completou Fumihiko.

Terremoto e alerta de Tsunami

O terremoto que atingiu a costa leste do Japão às 23h15 da segunda-feira fez com que um alerta de tsunami fosse emitido. Posteriormente, o alerta foi suspenso.

Segundo autoridades locais, 33 pessoas ficaram feridas em três províncias e mais de 30 estão desabrigadas, acolhidas em centros de evacuação nas províncias de Hokkaido, Aomori e Iwate.

Os tremores mais fortes danificaram edifícios na cidade de Hanchinohe. No centro da cidade de Mutsu, a placa de um hotel caiu sobre um carro em um estacionamento.

Por que o Japão tem tantos terremotos?

O Japão registra 5.000 terremotos de menor magnitude por ano. Mais da metade desses tremores alcança magnitude 3,0 e 3,9 na escala Richter, passando desapercebidos pela população. No entanto, cerca de 160 terremotos alcançam magnitude igual ou superior a 5,0, que causam tremores perceptíveis. As informações são do portal Voyapon.

O número elevado de terremotos no Japão deve-se à sua localização geográfica ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, uma cadeia com 40.000 km de extensão, composta por 450 vulcões. Somente no Japão, existem cerca de 265 vulcões potencialmente ativos.

O Japão encontra-se sobreposto à quatro placas continentais - Pacífico, Filipinas, Eurásia e Norte-Americana - que deslizam sobre rocha líquida, causando tensão que é liberada, eventualmente, na forma de terremotos.