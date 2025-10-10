Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) Localização do epicentro do terremoto de 7,5 em Davao Oriental, marcado pelo ponto vermelho, e regiões costeiras sob alerta de tsunami nas Filipinas

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu Davao Oriental, nas Filipinas, nesta sexta-feira (10), às 09h43 no horário local (21h43 de quinta-feira, no horário de Brasília), a 44 km a nordeste da cidade de Manay, com profundidade de 20 km, segundo o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (PHIVOLCS).

O tremor foi sentido com intensidade 5 em Davao City e intensidade 4 em Bislig, Surigao del Sur. O instituto emitiu alerta de possível tsunami para as regiões costeiras e informou que tanto tremores secundários quanto danos estruturais são esperados.

Moradores das áreas costeiras de Eastern Samar, Southern Leyte, Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur e Davao Oriental foram orientados a evacuar imediatamente para terrenos elevados ou se afastar da costa. O PHIVOLCS também recomendou que proprietários de embarcações garantam a segurança dos barcos e permaneçam em águas profundas até novo aviso.

LEIA TAMBÉM: Terremoto de 6,9 atinge Filipinas e deixa ao menos 69 mortos

Resposta do governo

O presidente Ferdinand R. Marcos Jr. afirmou que o governo está monitorando a situação e adotando medidas para proteger a população. Ele determinou que o Conselho Nacional de Redução de Riscos de Desastres, o Escritório de Defesa Civil, as Forças Armadas e a Guarda Costeira coordenem as evacuações, ativem linhas de comunicação de emergência e atuem junto às autoridades locais.

“ Operações de busca, resgate e assistência já estão sendo preparadas e serão implantadas assim que for seguro. O Departamento de Bem-Estar Social está pré-posicionando alimentos e itens não alimentícios, enquanto o Departamento de Saúde está pronto para fornecer assistência médica emergencial ”, declarou Marcos. O presidente ainda pediu que os moradores se mantenham vigilantes e afastados da costa “ até que as autoridades declarem seguro ” .





Alerta de tsunami

O PHIVOLCS advertiu que ondas potencialmente destrutivas podem ocorrer entre 09h43 e 11h43 desta sexta-feira, no horário local (entre 22h43 de quinta-feira e 00h43 de sexta-feira, no horário de Brasília), e que o risco pode se estender por várias horas.