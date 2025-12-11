Reprodução/ Departamento Australiano de Segurança nos Transportes (ATSB) Paraquedista fica pendurado em avião

Um salto de paraquedas em formação que seria realizado no nordeste da Austrália quase terminou em tragédia quando o paraquedas reserva de um dos participantes enroscou no avião e o deixou pendurado a cerca de 4.500 metros de altura. As informações são do The Washington Post.

Um relatório divulgado nesta quinta-feira (11) pelo Departamento Australiano de Segurança nos Transportes (ATSB) informou que o paraquedista conseguiu sobreviver ao incidente ao usar uma faca de gancho para cortar as linhas do equipamento preso ao avião e, em seguida, acionar o paraquedas principal.

O salto que seria realizado por 16 paraquedistas e um operador de câmera estava marcado para o dia 20 de setembro. Ao atingir a altitude desejada, o piloto reduziu a velocidade da aeronave e sinalizou o início do salto.

No momento em que o primeiro paraquedista se posicionava para sair da aeronave, a alça do paraquedas reserva ficou presa na aba da asa e abriu de forma acidental.

Com isso, ele foi puxado para trás, atingindo as pernas no estabilizador horizontal esquerdo e acabou ficando suspenso abaixo da aeronave, com o paraquedas enrolado. Com a batida, o estabilizador acabou sendo danificado.

O operador de câmera, que estava em um pequeno degrau na parte externa da aeronave preparado para filmar a formação do salto, também foi derrubado e entrou em queda livre.

Uma câmera a bordo do avião registrou o momento em que o paraquedista ficou pendurado antes de conseguir cortar as 11 linhas do paraquedas reserva com uma faca de gancho.





Assim que ele se soltou, acionou o paraquedas principal. Apesar de parte do equipamento ter se enrolado nos restos do reserva, o paraquedista conseguiu pousar em segurança, sofrendo apenas ferimentos leves. O operador de câmera também aterrissou em segurança.

Mesmo com danos no estabilizador horizontal da aeronave e de parte do paraquedas ainda preso à cauda, o avião conseguiu pousar no Aeroporto de Tully, em Queensland, na Austrália.

No relatório da ATSB, o Comissário Chefe do ATSB, Angus Mitchell, avaliou que o incidente acaba reforçando a necessidade de os paraquedistas estarem atentos às alças dos equipamentos, especialmente ao saírem da aeronave.

E afirmou que “portar uma faca com gancho – embora não seja um requisito regulamentar – pode salvar vidas em caso de acionamento prematuro do paraquedas reserva”.

A investigação da ATSB sobre a situação apontou ainda que, embora não tenha contribuído diretamente no incidente, o piloto e o operador da aeronave não garantiram que o avião estivesse dentro dos limites adequados de peso e balanceamento.

“Acidentes fatais de paraquedismo já ocorreram no passado devido a aeronaves serem carregadas fora dos limites do centro de gravidade, o que destaca a importância de realizar cálculos de peso e balanceamento da aeronave antes de cada carregamento”, concluiu o Mitchell.